'The Prince of Tennis' todavía tiene un gran partido por delante: el icónico anime confirma una nueva secuela con las semifinales del U-17 en juego

'The Prince of Tennis' nunca se ha ido del todo, pero el año pasado tuvimos una alegría con una temporada de anime que continuaba la serie original. 'The Prince of Tennis II: U-17 World Cup' se metió de lleno en el arco de la copia mundial del manga de Takeshi Konomi y nos presentó a un porrón de jugadores internacionales... Y cuando terminó, parecía que nos tocaba despedirnos de Ryoma hasta nuevo aviso.

El mundial no ha acabado todavía

Por suerte, no va a tocar esperar otros diez años, porque M.S.C. y Studio Kai ya han confirmado que el anime regresa con una nueva temporada llamada 'The Prince of Tennis II: U-17 World Cup Semifinal'.

Estos capítulos adaptarán el partido de semifinales entre Japón y Alemania en el mundial U-17. La primera parte de 'U-17 World Cup' se pudo ver en Crunchyroll y al final se ha quedado en 13 capítulos, así que lo más seguro es que lo siguiente de 'The Prince of Tennis II' también ronde ese número.

Y si vamos a tener una temporada para jugar las semifinales, sería muy raro que el anime nos dejase colgando y no lanzase otra más en el futuro para cerrar el torneo con el partido final.

Todavía no se ha confirmado del todo la fecha de estreno, pero podemos esperar 'The Prince of Tennis II: U-17 World Cup Semifinal' para 2024, quizás para invierno o primavera como pronto. Por ahora tampoco se ha confirmado todavía su emisión internacional, pero teniendo en cuenta que en Crunchyroll tenemos tanto la serie original, como OVAs y el anime más reciente... Es muy probable que podamos seguirlo también allí.

'The Prince of Tennis' es la historia de Ryoma Echizen, quien tiene un talento descomunal para el tenis y trata de abrirse camino como jugador. Pero más allá de los títulos y los campeonatos, la gran ambición de Ryoma es derrotar a su padre, quien es una gran leyenda de este deporte.

En Espinof | Qué es un "spokon" y cuáles son los animes más emocionantes del género que podemos ver en streaming