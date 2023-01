El último misterio sobre Ash Ketchum: qué le depara el final del anime de 'Pokémon' tras convertirse en Campeón del Mundo

A Ash Ketchum no le queda mucho que hacer en el mundo de Pokemon después de haberse convertido en campeón del mundo. Le ha costado unos cuantos años y también un larguísimo viaje a través de diferentes regiones mientras se convertía en un mejor entrenador, pero con su despedida tan cerca la serie de anime ya ha revelado cuál es el siguiente paso en el camino de Ash.

Ahora toca disfrutar sin preocupaciones

'Pokémon: Aim to Be a Pokemon Master' es la saga final del anime con Ash y Pikachu como protagonistas, y también ha revelado lo que tiene planeado Ash: recorrer todas las regiones sin preocupaciones.

Ya no puede llegar más lejos como entrenador, así que esta siguiente etapa del anime mostrará un viaje de Ash donde su principal objetivo es simplemente disfrutar del viaje y explorar el mundo sin más aspiraciones, simplemente pasándoselo bien.

Con esta serie final para Ash, el anime nos está preparando poquito a poco para la despedida definitiva, y lo está haciendo apelando a la nostalgia más gorda. 'Pokémon: Aim to Be a Pokemon Master' mostrará a Ash utilizando algunos Pokémon a los que hacía bastante tiempo que no habíamos visto, pero el nuevo opening de la serie también ha recreado algunos momentos del icónico opening de 1997.

Tras esta pequeña serie de 11 capítulos, el anime de 'Pokémon' cambiará de protagonistas para mostrarnos la región de Paldea de 'Pokémon Escarlata y Púrpura', los dos juegos más recientes de la franquicia.