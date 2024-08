Últimos días para ver en Amazon Prime Video la legendaria película de anime que redefinió el cyberpunk y cambió la ciencia ficción para siempre

Pocas obras han influido tanto en su género como 'Ghost in the Shell', de la que se puede decir que marcó un antes y un después no solo dentro del mundo del anime sino también dentro del género de la ciencia ficción.

Junto con 'Akira', es uno de los animes que ayudaron a definir del todo el cyberpunk, y 'Ghost in the Shell' ha sido una de las influencias principales en 'Matrix' de las Hermanas Wachowski con su estética, muchos de sus temas centrales, e incluso su icónica "lluvia digital". James Cameron la llamó "un asombroso trabajo de ficción especulativa", y también ayudó a inspirar varios conceptos en su 'Avatar'.

Inteligencia artificial y una investigación a contrarreloj

Este clásico dirigido por Mamoru Oshii y animado desde Production I.G. está ahora mismo disponible en streaming en Amazon Prime Video. Pero ojo, que si aún tenemos la 'Ghost in the Shell' original pendiente solo nos quedan unos días para disfrutarla: deja de estar disponible en la plataforma el próximo 23 de agosto.

'Ghost in the Shell' se estrenó en los cines Japón en 1995, aunque tardó algún tiempo más en expandirse a nivel internacional (¡en España no la vimos oficialmente hasta 2002!). Se ambienta en un futuro cercano, con el planeta recuperándose de una tercera guerra mundial y con una nueva guerra fría dominando la política internacional.

El terrorismo cibernético está a la orden del día, y en el Sector 9 la agente ciborg Mokoto Kusanagi va tras la pista de un pirata informático conocido como "El Titiritero". Con sus escenarios oscuros, las reflexiones filosóficas sobre la identidad propia y una investigación a contrarreloj, 'Ghost in the Shell' ha fascinado a cineastas y fans desde hace décadas, y hoy en día sigue funcionando a la perfección mientras reflexiona sobre qué significa ser humanos.

Próximamente 'Ghost in the Shell' tendrá una nueva versión de la mano de Science Saru, el estudio detrás de 'Scott Pilgrim da el salto', aunque nos va a tocar esperar porque por ahora se apunta a un posible estreno para 2026.

