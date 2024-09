¡Vuelve 'Inazuma Eleven'! El estudio de 'Jujutsu Kaisen' y 'Shingeki no Kyojin' trabaja en dos películas de anime, y hay fecha de estreno para este mismo año

'Inazuma Eleven' en realidad nunca se ha ido del todo, porque en 2018 se estrenó su serie de anime más reciente y este mismo año tenemos el videojuego 'Inazuma Eleven: Victory Road' para revivir la franquicia.

Y como el anime y los videojuegos van muchas veces de la mano en este campo de fútbol, ya sabemos que hay en marcha dos nuevas películas que además enlazarán con el nuevo juego.

¡Todos al campo!

Las dos películas forman parte de un proyecto titulado "Inazuma Eleven the Movie 2025", pero se estrenarán a la vez en Japón el próximo 27 de diciembre. La primera de las películas lleva como título 'Inazuma Eleven Compilation Film: Legendary Kickoff' y servirá para refrescar (y resumir) los eventos de la primera temporada del anime y el primer videojuego, haciendo mucho hincapié en los partidos.

La segunda película se llama 'Inazuma Eleven the Movie: The New Heroes' Prologue', y servirá para enganchar directamente con el nuevo videojuego a modo de prólogo. Se espera que todo el reparto al completo de los videojuegos regrese para doblar a sus personajes también en las películas.

Al mando de la animación tenemos a MAPPA, el estudio de 'Jujutsu Kaisen', 'Chainsaw Man' y el final de 'Shingeki no Kyojin'. Porque si ya tenían pocos proyectos ahora también se han hecho cargo de esta prólogo animado y también de las secuencias de anime del videojuego.

Akihiri Hino regresa a la franquicia como director y guionista principal, con Tazuko Nagano como diseñador de los nuevos personajes.

Y sobre su distribución internacional... Pues tendremos que ver qué tal se da la cosa en Japón. Por ahora tenemos tres temporadas de anime disponibles en Amazon Prime Video y dos en Pluto TV. Si las películas de 'Inazuma Eleven' funcionan bien en Japón, quizás Crunchyroll o Selecta Visión se animen a traérnoslas a cine, o al menos directas para streaming.

