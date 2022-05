'Spider-Man: No Way Home': Sony habría perdido entre 170 y 340 millones de dólares al negarse a eliminar un símbolo patriótico a petición de China

'Spider-Man: No Way Home' no se va a estrenar en China, tras la negativa de Sony a una solicitud para eliminar las escenas que incluyen la Estatua de la Libertad, según nextshark, alejándose de un potencial de 170 a 340 millones de dólares en ventas por la difícil decisión, que implicaría modificar muchísimas tomas.

En China, las películas son revisadas por la Administración de Cine del país bajo el Departamento de Publicidad del Partido Comunista Chino (PCCh). Las autoridades chinas inicialmente querían que Sony y Marvel Studios eliminaran toda escena del hito estadounidense, que se destaca durante el tercer acto de la película. Los reguladores chinos habrían modificado la solicitud original para eliminar la secuencia llena de acción para dejarlo en la eliminación de ciertas tomas de la secuencia que consideraron demasiado "patrióticas", como aquellas en las que el Hombre Araña de Tom Holland se para en la corona de la Estatua de la Libertad.

Los reguladores también sugirieron atenuar las partes cuando se muestra la estatua para que fuera menos perceptible. Sony finalmente rechazó la solicitud, lo que provocó que las autoridades chinas impidieran que la última película de Spider-Man se estrenara en el mercado cinematográfico más grande del mundo actualmente, con lo que se perdió un potencial de 170 a 340 millones de dólares de taquilla.

Los números de la franquicia en el país hablan por sí solos. 'Spider-Man: Homecoming', la primera recaudó alrededor de 117 millones de dólares en 2017, su secuela, 'Spider-Man: lejos de casa' generó alrededor 204,9 millones. A pesar de no estrearse en China, 'Spider-Man: No Way Home' se convirtió en una de las películas más taquilleras de todos los tiempos, detrás de otros éxitos de taquilla como 'Avatar', 'Titanic', 'Star Wars: The Force Awakens' y 'Avengers: Infinity War'.