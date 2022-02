'Spider-Man: No Way Home' supera a 'Avatar' y ya es la tercera película más taquillera de la historia en Estados Unidos

'Spider-Man: No Way Home' sigue rompiendo récords de taquilla casi dos meses después de su llegada a los cines, ya que la aventura de Marvel protagonizada por Tom Holland ha superado a 'Avatar' para convertirse en la tercera película más taquillera de todos los tiempos en Estados Unidos.

Un éxito histórico

La película dirigida por Jon Watts suma ya 760,9 millones de dólares, superando así por la mínima los 760,7 millones que consiguió 'Avatar' en su momento. Por delante de 'Spider-Man: No Way Home' ya solamente quedan 'Vengadores: Endgame' con 858,37 millones y 'Star Wars: El despertar de la fuerza' con 936,66 millones.

La "mala" noticia es que es prácticamente imposible que 'Spider-Man: No Way Home' escale alguna posición más. Los expertos en taquilla esperan que acabe cerrando su andadura comercial en Norteamérica con unos 785 millones de dólares. Una cifra histórica de todas formas, y aún más si tenemos en cuenta las circunstancias en las que se ha producido.

Además, 'Spider-Man: No Way Home' finalmente ha superado también los 1.800 millones de dólares de ingresos mundiales, donde se mantiene en sexto lugar. El hecho de no haberse llegado a estrenar en China es lo que le ha impedido subir más puestos, pues fácilmente podría haber alcanzado el cuarto puesto, marcado actualmente por 'El despertar de la fuerza' con 2.064 millones, o incluso arrebatar el tercero a 'Titanic', que suma 2.207 millones.