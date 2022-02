"¿Hay diez huecos y no le dan uno a la mayor película de los últimos tres años?". Kevin Smith carga contra los Óscar por la ausencia de 'Spider-Man: No Way Home' entre las nominadas a Mejor Película

Las nominaciones a los Óscar de este año están dando que hablar por los "ninguneos" de la Academia hacia algunos directores y hacia los taquillazos multimillonarios de Marvel. Al director Kevin Smith no le ha sentado bien el desprecio hacia 'Spider-Man: No Way Home', ya que considera que se merecía una nominación a Mejor película.

Marvel vuelve a quedarse fuera de los grandes premios de la noche

Las nominaciones y ganadores de unos premios como los Óscar siempre traen cola, sobre todo cuando nuestras favoritas han sido excluidas. En el caso de Marvel, el estudio tiene una suerte pésima suerte en estos premios y salvo en contadas excepciones, queda relegada a las categorías técnicas sin demasiado bombo.

'Spider-Man: No Way Home' podría haber supuesto un cambio de chip de la Academia, especialmente por las cifras de taquilla que logró al recaudar más de 1 700 millones de dólares a nivel global. La tercera película en solitario de Tom Holland como Spidey ha sido una de las películas del año, y aún así la única nominación que ha logrado ha sido a Mejores efectos visuales.

A Kevin Smith, director de 'Jay and Silent Bob Reboot' y un fan confeso de los cómics de Marvel, no le ha sentado bien este feo por parte de la Academia y ha echado pestes de la decisión de no nominar a la cinta a Mejor película.

"¿Qué cojones? Tienen diez huecos y no le dan uno a la mejor puta película de los últimos tres años?, dijo Kevin Smith en su podcast, 'FatMan Beyond'

"De verdad están en plan... '¿Ay, pero por qué nadie ve esto?' Pues haced una puñetera opción popular. ¿Cuántos huecos tenéis? Meted a Spider-Man, joder", continuó el director. "Dejadle estar ahí. Al pobre chaval siempre le está cayendo puta mierda por todos los lados, dadle un poco de amor a Peter Parker. Ni siquiera me estoy haciendo el gracioso, con la cantidad de películas a las que han nominado a Mejor película..."

Smith no ha sido el único que se ha quejado del desprecio a Marvel, especialmente dado la cantidad de dinero y espectadores que movió 'Spider-Man: No Way Home'. Hace unos días, el presentador Jimmy Kimmel también compartió una opinión similar desde su programa.

"Es una película genial...¿Y no está entre las diez mejores películas del año? (...) ¿De verdad me estás diciendo que 'No mires arriba' es mejor que 'Spider-Man'? Desde luego que no", dijo el presentador,

Hasta ahora, 'Black Panther' ha sido la única película de Marvel en optar a la estatuilla por Mejor película en los premios Óscar. Aunquue finalmente el premio gordo de ese año fue para 'Green Book', Marvel Studios se llevó a casa tres galardones, incluyendo Mejor banda sonora, Mejor diseño de vestuario y mejor diseño de producción.