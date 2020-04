'Guardianes de la galaxia': James Gunn amplía el 'Awesome Mix' con las canciones que se quedaron fuera de las películas

Desde que en su momento escuché una y otra vez, como si no hubiese un mañana, el CD con el soundtrack de la primera 'Matrix', llevaba sin poner en bucle una banda sonora un soundtrack hasta la llegada de los dos volúmenes de 'Guardianes de la galaxia' y sus respectivas selecciones musicales, repletas de temazos que, además, eran esenciales para el desarrollo de la narrativa.

Si, al igual que un servidor, después de los dos primeros 'Awesome Mix' os quedásteis con ganas de mas, James Gunn ha llegado para alegrarnos el día con una lista de reproducción titulada 'Meredith Quill's Complete Awesome Mix' que recopila 63 canciones que el realizador tuvo en consideración para sonar en sus dos largometrajes del Universo Cinematográfico de Marvel.

La playlist ha llegado acompañada de una publicación de Instagram en la que Gunn ha anunciado su buena obra del día:

"Hoy he añadido 'Meredith Quill's Complete Awesome Mix' a mi cuenta de Spotify para que la disfrutéis. Es parte de la lista de canciones que encantaban a Meredith Quill, de entre las que escogí las canciones para los soundtracks de 'Guardianes de la galaxia' volumen 1 y volumen 2. Alguna de estas canciones casi terminan en la película ('She's Gone') y hay otras que siempre quise usar pero nunca encontré el lugar adecuado para ellas. En cualquier caso, no tenía previsto compartir estas canciones, ya que podría utilizarlas en futuras películas. Pero creo que la necesidad de alegría que tenemos todos en estos tiempos difíciles está por encima de todo eso".

La 'Meredith Quill's Complete Awesome Mix', cuyo nombre hace referencia a la madre de Peter Quill, alias Star-Lord, incluye joyas como 'Mama Told Me (Not To Come)' de Three Dog Night, 'Satellite of Love' de Lou Reed, 'Hard Luck Woman' de KISS, o 'Caught in a Dream' de Alice Cooper, y podéis escucharla en su totalidad a continuación.