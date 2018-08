Hans Zimmer pondrá banda sonora a 'Wonder Woman 1984': el compositor rompe su promesa y vuelve al cine de superhéroes

Entre los muchos motivos que me convierten en un férreo defensor del Universo Cinematográfico de DC —exceptuando a ese abominable monstruo de Frankenstein titulado 'Liga de la justicia'— se encuentran unas bandas sonoras que, siendo objetivos, sacan los colores a las de la competencia. Y para demostrarlo sólo hay que escuchar un par de cortes de las fantásticas BSO de 'El hombre de acero' o 'Batman v Superman'.

Estos dos referentes destacan por haber tenido como máximo responsable a un Hans Zimmer —compartiendo crédito en el crossover superheróico con Junkie XL— que, después de poner música a la trilogía del Caballero Oscuro de Christopher Nolan y de su paso por el UDC, prometió que abandonaría el cine de superhéroes. Una promesa incumplida, ya que el compositor alemán se encargará de la banda sonora de 'Wonder Woman 1984'.

Aunque Rupert Gregson-Williams hizo un trabajo excelente con la primera película en solitario de la amazona interpretada por Gal Gadot, la incorporación de Zimmer al proyecto es una noticia que celebrar; ya no sólo porque sea un auténtico genio en su trabajo, sino porque es el artífice del atronador leitmotiv musical asociado a Wonder Woman y que compuso junto a su chelista de cabecera Tina Guo —si no conocéis a esta artistaza, podéis echar un ojo a su canal de YouTube para alucinar—.

Así habló Zimmer sobre la creación de tan icónica melodía.

"Una cosa que me ha molestado desde siempre es que nuestras películas de superhéroes son demasiado masculinas y enfocadas para los hombres. Quise que 'Wonder Woman' fuese... Quise que la música fuese mucho más femenina. Pero, ya sabes, quise crear un grito de guerra que nunca habías escuchado antes. Así que mi amiga Tina Guo, que es una chelista eléctrica increíble, básicamente se convirtió en ella [en Wonder Woman], porque cada vez que coge su chelo de esa forma tan agradable, como una joven muy dulce y muy educada, se transforma en una princesa guerrera de golpe."

El 1 de noviembre de 2019 tenemos una cita en los años 80 ya no sólo con la encantadora Diana de Themyscira, cuya nueva aventura la enfrentará a Cheetal — Kristen Wiig— bajo la dirección de Patty Jenkins; sino con la música de uno de los mejores compositores en activo del panorama cinematográfico actual.