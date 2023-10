Hoy en TV: la magnífica película de acción que enfrentó a Denzel Washington con Quentin Tarantino por sus "diálogos racistas" (y tardaron años en hacer las paces)

Denzel Washington es una de las estrellas de Hollywood más solventes de las últimas décadas. Es muy raro que no esté acertado en sus personajes y en ocasiones concretas está especialmente inspirado, tanto en películas con una vocación más artística como en otras más centradas en lo comercial. Hoy toca centrarnos en una del segundo grupo, más concretamente en 'Marea Roja'.

Bien sabido es por todos que Tony Scott era un director con el que Washington se sentía muy a gusto, hasta el punto de que el actor lideró el reparto de sus cuatro de sus últimos cinco películas, incluyendo la excelente 'El fuego de la venganza'. 'Marea roja' fue su primera colaboración y la magia no tardo en surgir para dar forma a uno de los mejores thrillers de acción de los años 90.

Alguien que aportó su granito de arena para que 'Marea roja' sea ya un clásico fue Quentin Tarantino, quien reescribió de forma no acreditada los diálogos de la película. Por desgracia, su trabajo no fue del agrado de Washington, quien se quedó de sus "diálogos racistas añadidos al guion". Esa disputa duro varios años hasta que el actor se puso en contacto con el director de 'The Movie Critic' en 2002 para hacer las paces. Así lo recordaba Washington en una entrevista concedida a GQ en 2012:

Enterré el hacha de guerra. Contacté con él hace diez años. Le dije: "Mira, te pido disculpas." Tienes que dejarlo ir. ¿Vas a andar con eso el resto de tu vida? Parecía aliviado.

Un thriller de primera

Sin embargo, ese enfrentamiento no deja de ser una curiosa anécdota sobre esta joya del cine de submarinos que se centra en la disputa que surge entre los personajes de Gene Hackman y Washington cuando llega la hora de si una amenaza rusa justifica el lanzamiento de misiles nucleares.

Enfrentamientos dialécticos, motines y la tensión por todo lo alto son algunos de los ingredientes que Scott potencia para sacar adelante un thriller memorable que además presta especial atención a sus personajes. Y ojo, que puede que Washington y Hackman sean las grandes estrellas, pero a bordo del USS Alabama también podremos ver a Viggo Mortensen, James Gandolfini o George Dzundza ('Instinto básico').

El entretenimiento de primera que ofrece 'Marea Roja' le sirvió para convertirse en un gran éxito, logrando una recaudación mundial de 155 millones de dólares -su coste había sido de 53-. Además, nunca es mal momento para (volver a) verla y hoy la tenéis en Be Mad a partir de las 22:00. Y si preferís la opción del streaming, la encontraréis en Disney+.

