20 años de una entrañable película de Tom Hanks y Steven Spielberg. Basada en hechos reales y mostrando una odisea imposible que puedes ver en streaming

Ver a Steven Spielberg es también tener en mente a sus más fieles colaboradores que han contribuido a engrandecer esas películas tan icónicas, a hacer más visible su talento supremo. El compositor John Williams, el editor Michael Kahn, el director de fotografía Janusz Kamiński, todos también talentos extraordinarios por sí mismos.

Por supuesto, pensar en Spielberg invita también a pensar en Tom Hanks, al menos en las películas de sus últimas décadas. Sus caminos parecían destinados a cruzarse, dada sus sensibilidades compartidas y particular comunión con el público, y se han juntado en hasta cinco películas. Una sociedad que hace medianamente plausibles películas como ‘La terminal’.

Atrapado en tierra de nadie

Esta entrañable tragicomedia, basada en una historia real de un refugiado iraní que estuvo casi dos décadas viviendo en la terminal de un aeropuerto francés, cumple 20 años de su exitoso estreno en cines. Junto a Hanks vemos a Catherine Zeta-Jones y a Stanley Tucci, contemplando una estrambótica odisea en escala pequeña que podemos ver en streaming a través de SkyShowtime.

Hanks da vida a Victor Navorski, un ciudadano de un país del Este de Europa en el que estalla una guerra civil mientras él está en el aeropuerto JFK de Nueva York. A causa del conflicto, Navorski ve revocado su pasaporte, quedando en un imposible limbo burocrático al no poder volver a su país o viajar a cualquier otro, pero tampoco salir del aeropuerto y vivir en los Estados Unidos. Así, este hombre sin hogar acabará montando uno en la terminal, estableciendo relaciones con los trabajadores del aeropuerto.

Aunque a veces nos encontremos historias tan extrañas como esta que parezcan propias de película, no significa que realmente haya una película en ellas. De hecho, es posible que no la haya tanto en ‘La terminal’, construida a base de viñetas no del todo interconectadas y un viaje vago del protagonista que resulta casi pasivo en buena parte del relato. Y a eso hay que sumar el salto de fe de comprar a Hanks, uno de los actores más americanos que existen, como un refugiado de la Europa del Este.

‘La terminal’: buscando la emoción

Pero consigue funcionar, aunque sea a un nivel muy elemental. Spielberg saca aquí su músculo populista y también sus inquietudes de cine adulto, haciendo entretenida y en ocasiones dinámica una historia que en manos de otro se habría manufacturado como gancho para Oscars. ‘La terminal’, sin embargo, se diseñó para ser un éxito de verano, en un intento de recuperar el cine más capriano posible.

Y en parte lo consiguió, recaudando unos 219 millones de dólares en todo el mundo. Sin duda, Spielberg y Hanks lograron lo que buscaban: una historia que emocionase al público y le hiciese sentir un poquito mejor con el mundo a su alrededor. Un pequeño desahogo que fue clave para el director, entonces inmerso en una etapa llena de películas de tono más oscuro o complejo motivadas tras los actos terroristas del 11 de septiembre. No es que ‘La terminal’ esté a la altura de un periodo tan grande en su carrera, pero es un desengrase necesario.

