40 años de un fracaso del cine de acción y ciencia ficción que Hollywood usó como excusa para una de sus peores prácticas

La desproporción es palpable. Con el inicio de los universos compartidos de superhéroes en el cine, hemos comprobado cómo proliferaban las películas centradas en héroes masculinos, mientras que hacer una protagonizada por una superheroína era algo que debía esperar al momento adecuado, había que tener un cuidado extremo, ya que había malos precedentes y también una parte de público extremadamente online que va a revolverse como muestra de su ego herido.

Que ‘Wonder Woman’ se estrenase se vio como una apuesta arriesgada, y su triunfo posterior como un logro sin precedentes. Claro, durante décadas se estuvo asegurando que no había mercado para esta clase blockbusters, que las superheroínas estaban destinadas a fallar. Todo porque no consiguieron hacerlo bien con ‘Supergirl’.

Una mujer de acero

El primer amago con el universo compartido en el cine de superhéroes fue esta entrañable aventura de acción y ciencia ficción con Helen Slater en el papel de la pariente de Superman. Faye Dunaway hace de antagonista en este fallido spin-off de la franquicia del hombre de acero que cumple ahora 40 años de su estreno y que hoy se puede encontrar en plataformas de alquiler como la de Amazon o la de Apple TV.

Kara Zor-El, prima de Kal-El, vive en un planeta aislado tras la destrucción de Kripton, pero la fuente de energía de su ciudad es extraída y transportada a la Tierra. Kara se dirige a nuestro planeta para recuperar el objeto, adquiriendo en el proceso los mismos poderes que su primo ha obtenido para convertirse en Superman.

Se aprecian muchos los intentos de replicar el éxito de la primera ‘Superman’ con Christopher Reeve, empleando la fórmula de escoger una cara relativamente desconocida para el protagonista e interpretes más consolidados para ser el villano, enfrentándolos en una estructura similar. También es fácil apreciar que sus intentos derivan en resultados más torpes, con el director Jeannot Szwarc haciendo lo que puede para sacar adelante una producción complicada.

‘Supergirl’: torpe pero entrañable

‘Supergirl’ partía de una posición y una presión complicadas, siendo adquirido el personaje en un pack para su potencial uso y al final convertida en un intento de salvavidas después del fracaso de ‘Superman III’. Los medios claramente no estaban ahí para poder hacer un espectáculo a la altura de las dos primeras, aunque no le faltaba ilusión en sus intentos.

De hecho, ‘Supergirl’ acaba teniendo momentos de estupenda fantasía que aterrizan mucho mejor que los destartalados tonos de las dos últimas Superman de Reeve, con una convertida en medio vehículo de Richard Pryor y la otra una producción Cannon. Sin embargo, la que más acusó el desastre fue esta, convertida en relato de advertencia sobre lo que puede fallar si haces un blockbuster con una superheroína. Aunque incluso con su fallos consigue ser más entretenida que muchas superproducciones modernas. Queda por ver si James Gunn conseguirá hacer justicia con este personaje.

