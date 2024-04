La película de Stanley Kubrick que John Lennon solía ver todas las semanas

La película favorita de John Lennon es una de las más grandes e influyentes jamás rodadas. Y no era de otro que de Stanley Kubrick, quien gracias a ella tuvo un brutal impacto en el cine y su obra sigue siendo analizada, tras considerarse clásicos la mayoría de ellas Pero algunos de sus mejores largometrajes han trascendido a otro estado en la cultura popular.

El título más influyente en la ciencia ficción moderna

Para muchos, '2001: Odisea del espacio' sigue siendo la obra magna de Kubrick, una revolucionaria película de ciencia ficción existencial que le hizo ganar su único Oscar. Sin embargo, a pesar de su estatus fue solo para los efectos especiales. Una parábola espacial sobre la naturaleza de la humanidad que la figura más influyente de la música pop devoraba como un gran admirador, ya en su tiempo.

En el exhaustivo libro de Michael Benson 'Space Odyssey: Stanley Kubrick, Arthur C. Clarke, and the Making of a Masterpiece '(Odisea del espacio: Stanley Kubrick, Arthur C. Clarke y la creación de una obra maestra), se atribuye al icono de los Beatles haber visto la película "todas las semanas" en el momento álgido de su estreno. Tanto la fue a ver que acabó desarrollando un par de conexiones inusuales con '2001' más adelante en su vida, que le vincularon a su legado para siempre.

Lennon describiría 'A Day in the Life' de Sgt Pepper's Lonely Hearts Club Band como "un poco 2001", una comparación críptica que no hacía referencia a nada en concreto. Además, el actor Daniel Richter, que interpretó al líder de los hombres-simio en el comienzo de la película, acabó viviendo con Lennon y Yoko Ono, además de convertirse en un colaborador creativo frecuente. Estuvo presente en la última sesión de fotos de The Beatles, apareció en el vídeo de "Imagine" y sacó la fotografía de la portada para Plastic Ono Band en 1970.

