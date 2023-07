Es una de las películas más encantadoras del último año y ya la puedes ver en streaming: un calentito cuento de hadas protagonizado por el hada madrina

Siempre estamos a la búsqueda de la siguiente película trascendental, o aquella más desafiante que nos obligue a dar vueltas a lo que está sucediendo para poder llegar a conclusiones. Pero tampoco vamos a negar que a nadie le amarga un dulce, que a veces lo que más se requiere es una película complaciente pero simpática que te rellene un hueco y hasta te alegre un poco la existencia.

Un viaje placentero

El denominado como "cine de tacitas" suele ser un valor seguro en ese aspecto, por eso suele ser los que atraen al público más mayor a los cines (los que verdaderamente sostienen el negocio más allá de blockbusters). Para algunos son una manera de acertar a la hora de escoger película para ver en el avión, o para la tarde de domingo. Sea cual sea el contexto, la realidad es que una película como 'El viaje a París de la señora Harris' cumple con creces gracias a su encantadora factura.

Disponible ya para ver en streaming a través de Movistar+, esta nueva adaptación de la novela homónima (que tuvo una previa versión televisiva con Angela Lansbury) nos muestra a la señora Harris de Lesley Manville trascendiendo su contexto de modesta limpiadora de barrio obrero para cumplir un sueño: dirigirse a la prestigiosa casa de moda Dios y comprar allí un bonito vestido para ella.

Un objetivo que no parece gran cosa más allá de las dificultades económicas esperables, pero el director Anthony Fabian nos muestra a través de acciones por qué resulta significativo. La señora Harris no es una figura que destaca en su contexto más allá de su labor. La gente a su alrededor le está agradecida, pero no todos muestran preocupación por ella. Es, en resumidas cuentas, el hada madrina en el cuento de hadas de otra persona.

Con esta modesta odisea por conseguir un vestido de alta costura, desafiando concepciones socioeconómicas y hasta cultura de trabajo en uno de estos grandes estudios, 'El viaje a París de la señora Harris' da una oportunidad al hada madrina para ser la protagonista de la historia. Aunque no sea un relato fantástico, tiene cualidades narrativas propias de uno, y consigue involucrarte sin demasiado esfuerzo en su determinación por conseguir ir a París a por un vestido.

'El viaje a París de la señora Harris' es una película que es fácil desechar o considerar poco importante más allá de su labor de complacer, como su protagonista. Pero es la clase de película que, conforme la ves, notas cómo está poniendo un gran mimo en todas las decisiones que toma, desde el vestuario al casting (Isabelle Huppert como la villana, menudo acierto) pasando por darle la oportunidad a una actriz soberbia como Manville de llevar sobre sus hombros una película conmovedora. Es realmente espléndida.

