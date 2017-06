Neill Blomkamp vuelve a asombrarnos con 'Firebase', su salvaje nuevo cortometraje

Neill Blomkamp lleva sin dirigir una película desde 2015, año en el que estrenó 'Chappie', una cinta de la que se siente muy orgulloso y cuyo fracaso le afectó bastante. Con 'Alien 5' ya descartada, Blomkamp decidió montar su propio estudio para explorar nuevas ideas y hace apenas un par de semanas lanzó 'Rakka', un espectacular cortometraje que no dejaba de ser el primero de muchos. Ahora podemos ver el segundo, se titula 'Firebase' y es una auténtica salvajada.

'Firebase' es un drástico giro de tuerca a los relatos bélicos. Se sitúa durante la guerra de Vietnam, donde están sucediendo una serie de hechos muy difíciles de explicar. La CIA procede a investigar lo sucedido, apuntando todo hacia una misteriosa y sanguinaria criatura aparentemente invencible. Blomkamp ha optado por complicarlo todo un poco más respecto a 'Rakka', una buena idea para seguir explorando las posibilidades de estas fascinantes ideas que hay en su cabeza.

Por ahora la acogida ha sido menor a la de 'Rakka', en parte por la pérdida del efecto sorpresa y seguramente también porque en esta ocasión no cuenta en su reparto con un rostro tan conocido para el público como Sigourney Weaver. Esperemos que eso no acabe provocando que una iniciativa tan loable como la de Oats Studios acabe naufragando. Ellos mismos piden nuestro apoyo si queremos ver más, porque hacer algo como 'Firebase' no es precisamente barato...

Además, el final de 'Firebase' nos deja con la miel en los labios y el propio Blomkamp ha confesado que en este caso sí ve que de aquí puede llegar a salir una película, algo que no creía en el caso de 'Rakka'. Eso sí, el futuro está lleno de dudas por una cuestión de financiación -las localizaciones para el que nos ocupe se eligieron tras preseleccionar los lugares donde sería más barato rodar-, así que espero que Oats Studios encuentre la forma de poder seguir funcionando con autonomía.

Por cierto, Blomkamp ya tiene en la recámara 'Zygote', un tercer cortometraje con una criatura que según él mola mucho y que está protagonizado por Dakota Fanning. Ojalá no tardemos mucho en poder verlo.