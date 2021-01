'A descubierto': la película de Netflix es un fallido cruce de espectáculo de ciencia ficción con reflexión antibélica

Netflix ha prometido estrenos de películas originales todas las semanas de 2021. Eso es algo a lo que ningún estudio de Hollywood se ha acercado en ningún momento de toda su trayectoria, por lo va es una gran oportunidad para que la plataforma siga acaparando titulares. La cosa se complica más cuando uno se para a pensar cuántos de esos largometrajes van a merecer realmente la pena.

Ya os adelanto que 'A descubierto', el primer blockbuster de Netflix para este 2021 que dudo que sea casualidad que se estrene el mismo día que 'Bruja Escarlata y Visión', no es uno de ellos, ya que la película protagonizada por Damson Idris y Anthony Mackie es un fallido espectáculo de ciencia-ficción que nunca llega a atrapar tu atención.

Volando bajo

'A descubierto' es una especie de pastiche de otras películas que parece tener claro desde el primer momento que en lo argumental no va a ofrecer nada jugoso al espectador, por lo que opta por un arranque algo atropellado buscando la espectacularidad para que el público no salga del reproductor en busca de alguna propuesta más interesante.

Y es que esos primeros minutos están más encaminados a ser llamativos que a sentar realmente las bases de la personalidad del personaje principal interpretado por Idris. Aquí no aplica lo de que sea mejor enseñar que explicar algo dada la escasa pericia con lo que capta todo en imágenes un Mikael Håfström que no dirigía ninguna película en Hollywood desde la entretenida 'Plan de escape'.

No obstante, el motivo de recuperar a Håfström no es para construir una cinta de acción a la vieja usanza como en la aventura carcelaria protagonizada por Sylvester Stallone y Arnold Schwarzenegger, pues lo más parecido que hace 'A descubierto' es dar aire a la relación profesional que surge entre sus dos protagonistas, pero su lectura antibélica resulta de lo más monótono y tanto Mackie como, sobre todo, Idris no llenan con su presencia los descuidos del guion firmado por Rob Yescombe y Rowan Athale.

Anodina

Eso no quita para que Mackie sea probablemente lo mejor de la función, pues tiene las suficientes tablas para transmitir la confianza necesaria a su personaje, pero es que todo resulta tan genérico que el impacto que pueda tener sus primeras apariciones va desvaneciéndose hasta acabar a un nivel similar al resto de la función. Y es una pena, porque su personaje es el único que realmente tiene cierta evolución, pero para entonces ya es demasiado tarde como para que nos importe.

Y es que el dilema que plantea nunca se desarrolla más allá de lo superficial -si buscáis algo similar realmente estimulante, tenéis ahí la estupenda 'Espías desde el cielo'-, algo que se extiende a la película a todos los niveles. Cuando uno tiene claro que la película nunca va a ir más allá es cuando queda la carta del espectáculo visual, pero ahí más allá de la curiosidad de los robots y que el protagonista sea un androide hay poco que rascar. Por ejemplo, no esperéis ninguna set-piece antológica -y con eso pienso tanto en términos de planteamiento como de ejecución-, pues lo más parecido que hay a eso es un momento puntual en el que alguien utiliza un abrigo para desarmar a otra persona.

Con todo esto no quiero decir que 'A descubierto' sea horrible -por ponerlo en contexto, es mejor que 'Proyecto Power'-, pero sí que vuela tan bajo que no se me ocurre ningún motivo real por el que merezca la pena verla. Ni siquiera hay algún chispazo puntual o una reflexión jugosa sobre los temas que aborda. Simplemente parece una mezcla perezosa de ingredientes que tampoco eran precisamente de primera calidad.

En resumidas cuentas

'A descubierto' es una película olvidable en todos los frentes, tanto como pasatiempo de gran presupuesto como por su condición de reflexión sobre las guerras modernas. Nunca se preocupa realmente de desarrollar lo que plantea y a uno acaba dándole todo bastante igual antes de que aparezcan los títulos de crédito finales.