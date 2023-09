'Ahsoka' (1x05): conversaciones pendientes y vistas de guerra en un tranquilo pero satisfactorio episodio puente de la serie de Star Wars

Podríamos decir, absolutamente, que este quinto episodio de 'Ahsoka' es el más tranquilo de la serie de Star Wars hasta ahora. Un capítulo diseñado para servir de puente entreactos en este ecuador de la temporada. Algo que se nota porque la mitad del metraje se ha dedicado a la que podríamos llamar la "última lección" del maestro para su aprendiz.

A partir de aquí, spoilers de 'La guerrera de las sombras', la Parte 5 (1x05) de 'Ahsoka'.

Tal como terminaba 'Jedis caídos', Dave Filoni comienza el episodio mostrándonos la llegada de Hera (Mary Elizabeth Winstead) a una Seaton aparentemente vacía. El único rastro aliado es el de Hayung (David Tennant) quien está decepcionado porque Ahsoka (Rosario Dawson) y Sabine Wren (Natasha Liu Bordizzo) se han separado a pesar de lo que les dijo.

Mundos entre mundos

Será el pequeño Jacen (Evan Whitten) quien perciba que, al menos una de ellas, se encuentra cerca. Y, efectivamente, Ahsoka se encuentra en el Mundo entre Mundos, el nexo de unión de todos los tiempos y lugares del universo Star Wars. Allí tendremos a Anakin Skywalker (Hayden Christensen) con intención de continuar con el entrenamiento de su ex padawan.

Con lucha incluida, pronto el escenario cambia y nos transportamos a algún momento de las Guerras clon... y a Ahsoka transformada en su yo adolescente (la Chulita) de entonces con el rostro de Ariana Greenblatt ('Barbie'). Estamos ante un viaje al pasado que, si bien es interesante en cuanto a cómo sirve en cuanto a viaje personal de la protagonista, resulta algo frustrante.

Aquí es verdad que es más apreciación personal, pero la verdad es que no necesitaba otro combate de sables de luz iluminada de esa manera o ese regodeo de la dirección de Dave Filoni poniendo a tope el efecto humo naranja en el stagecraft. Creo que este tramo del episodio se hubiera beneficiado de haber dedicado más a dialogar, resolver asuntos pendientes entre ambos.

Puntualizaciones aparte, volvemos a la búsqueda por parte de la tropilla de Hera y me gustaría detenerme en este momento ya que, al igual que nuestro querido Huyang, yo también me he quedado algo perplejo respecto a la ignorancia, por así decirlo, de Hera sobre esta parte de la vida de Ahsoka. Tampoco es que sea un tema de presentación fácil, pero me ha extrañado que tras tanto tiempo conociéndose no sepa que el maestro de nuestra querida protagonista sea el mismísimo Darth Vader.

Una vez resurgida Ahsoka de este Mundo entre mundos (del que no sabemos exactamente cómo ha accedido en primer lugar), lo siguiente es averiguar dónde está Sabine. La impronta sensorial que ha dejado esta en el partido mapa estelar es lo que les indica que se ha ido con Baelan a otra galaxia. Complicado el ir hasta allá hasta que la bombilla se ilumina: hay que usar a las purgills.

Este hubiera sido un punto bastante bueno para acabar el capítulo, dejándonos entrever esa idea para ir a por Sabine y compañía. Sin embargo, Dave Filoni decide no dejarnos con la miel en los labios y llevarnos a navegar con las ballenas espaciales en lo que Ahsoka convence a la que parece ser la líder de la manada de llevarles. Próximo destino: Peridea.

Un salto en una escena tremendamente bella en lo que la serie salta hacia el próximo acto de la misma. ¿Encontraremos a Ezra y a Thrawn en el comité de bienvenida? Tendremos que esperar una semana.

