'Bitter Daisies' ('El sabor de las margaritas'): una aldea dejada de la mano de Dios y restos de 'Twin Peaks' en el primer thriller gallego de Netflix

El infierno, el purgatorio y el paraíso. Los cantos de 'La divina comedia', el poema de Dante Alighieri, parecen guiar a la teniente de la Guardia Civil Rosa Vargas, interpretada por la actriz María Mera, en la que es la primera serie rodada íntegramente en gallego de Netflix, bajo el título internacional de 'Bitter Daisies'.

Un interesante noir gallego

'Bitter Daisies' ('El sabor de las margaritas'): una aldea dejada de la mano de Dios y restos de 'Twin Peaks' en el primer thriller gallego de Netflixdos por versos de la obra del autor italiano, que anticipan los pecados de Muriás, la aldea gallega en la que se ambienta la acción de esta serie noir, que en varias escenas bebe de la mismísima 'Twin Peaks'.

Un buen día, en uno de esos pueblos aburridos en los que aparentemente nunca pasa nada, desaparece una joven díscola y sin familia tras hacer una última llamada a su mejor amiga, Rebeca, hija del cabo Mauro Seoane, el Guardia Civil que se quedará al mando cuando se jubile el sargento Alberte.

Ante la desaparición de Marta, una teniente novata de la Policía Judicial de la Guardia Civil, Rosa Vargas, llega al pueblo desde A Coruña para esclarecer el caso y encontrar a la chica. Un primer caso que para la agente Vargas abrirá muchos frentes abiertos, tanto con la gente del pueblo, cuyas vidas están enraizadas en una trama de perversión y corruptela, como con su pasado, más presente que nunca al llegar a la localidad.

El éxito de la serie ha dado lugar a una segunda temporada que se estrena hoy en TVG. Nuevos episodios para seguir ahondando en el personaje encarnado por María Mera, una Guardia Civil llena de conflictos internos, a la contra de lo que dicta el código ético del cuerpo, así como en la historia desarrollada en la primera tanda de capítulos, de unos 70 minutos de duración y con un arranque in media res, ofreciendo en cada comienzo una parte del clímax para dar paso a la cabecera y a las palabras de Dante Alighieri.

El rojo de esas imágenes en las que se presenta la ficción, junto a algunas escenas oníricas durante el desarrollo de la serie, son aspectos que pueden recordar en un cierto punto a 'Twin Peaks', serie sobre la desaparición de Laura Palmer que marcó un antes y un después en la historia de la televisión.

No obstante, el guión que se sigue en 'Bitter Daisies' explota lo local desde un punto de vista mucho más "lógico" y tradicional. Sigue más a rajatabla el esquema de un pueblo normal y corriente pero con demonios escondidos, la desaparición de una chica que tentó demasiado a la suerte, una agente un tanto asocial y outsider, el concepto de la religión como el equilibrio entre el bien y el mal, representada a través de un acontecimiento como el de la llegada del Papa a la capital gallega, y otros giros y personajes típicos del thriller.

Este contexto era el mismo que se planteaba en el thriller 'Que Dios nos perdone', con otros resultados y con la diferencia de que este largometraje se centraba en Madrid y no en el norte de España. 'Bitter Daisies' mantiene la esencia de esa tierra cuyos secretos están más expuestos que nunca y habla también de la supuesta candidez de su gente, sin embargo no hace con ello algo extraordinario y se ajusta sencillamente al manual.

Dirigida por Miguel Conde, responsable de 'Bajo sospecha' o 'Gran Reserva', y con Ghaleb Jaber Martínez, Raquel Arias y Eligio Montero a cargo del guión, la primera temporada presenta una historia que resulta bastante accesible por la herencia de otras muchas series que giran en torno a la desaparición de una joven, aunque recala en algunos clichés demasiado trillados así como en giros de guión predecibles.

De todas formas, 'Bitter Daisies' consigue salir más o menos indemne de sus fallos y lograr un puzzle final interesante, en el que a pesar de algunos personajes arquetípicos se logra humanizar a la teniente Vargas.

'Bitter Daisies', un éxito internacional apoyado en lo local y la personalidad de su protagonista

Tras estrenarse en marzo de 2019, Muriás se convirtió en un pueblo de récord en apenas un mes, al menos para Reino Unido. El listado de lo más visto de la plataforma en el país lo confirmaba, con 'Bitter Daisies' en el séptimo puesto de la lista de lo más consumido en ficciones de habla no inglesa que los espectadores británicos han visto con la ayuda de subtítulos, tal y como reflejan desde Variety.

De ese éxito fuera de las fronteras españolas, el equipo responsable de 'El sabor de las margaritas' destacaba el poder de atracción que había tenido en este caso lo local y lo que habían conseguido con un presupuesto muy ajustado, un desembolso mínimo al lado de 'Fariña', la producción de Bambú sobre el narcotráfico gallego.

Ese buen arranque internacional de la serie contribuyó en parte a que Netflix decidiese renovarla tras el cierre abierto de la primera temporada. Atrás quedan algunos detalles de la trama desencadenada por la desaparición de Marta Labrada, sin que ello signifique que se hayan cerrado los frentes abiertos de la teniente Vargas.

No hay nada nuevo en la búsqueda de una niña o de una joven que se ha visto sometida a ciertos traumas o situaciones violentas. De hecho, son muchas las series españolas que recurren a esta percha como modo de arranque para un thriller, algo que si no resulta del todo sorprendente o no se desliga de lo manido de una desaparición, siempre unida tradicionalmente a una trama turbia, puede hacer perder el interés al espectador.

En el caso de la serie protagonizada por María Mera, lo que le favorece es el hecho de que la mera búsqueda de Marta sea a la vez el centro de la trama y un elemento periférico, que desvía a momentos la atención en los verdaderos puntos atractivos de la trama. Con ello, el personaje de Mera consigue diferenciarse en algo del resto de detectives y policías que suelen poblar las tierras de este tipo de series, a pesar de conservar muchos comportamientos más que vistos en televisión.