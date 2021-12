'Dexter: New Blood' (1x05): el telón empieza a caer en un buen episodio de descubrimientos que complica las cosas a los protagonistas

Uno de los interrogantes que teníamos con 'Dexter: New Blood' es el de hasta cuándo iba a durar la tapadera del personaje de Michael C. Hall como Jim Lindsay. Con 'Fugitivo' llegamos a la mitad de la temporada y parece que la cuenta atrás, en este sentido, ya está en marcha.

Por cierto, a partir de aquí spoilers del quinto episodio de 'Dexter: New Blood'.

Como ya dije en el episodio anterior, estamos ya en pleno segundo acto y ahora mismo estamos en medio de varios conflictos y muy interesantes. El más importante, la brecha entre padre e hijo causada por el enfrentamiento de Jim, segurísimo de que Harrison fue el que apuñaló a Ethan. Un momento de tensión que no sale como él quería.

Padre coraje

Es Harrison quien sigue vertebrando la trama de esta temporada adicional de la serie. En esta ocasión será una sobredosis en una fiesta en la que es homenajeado como el héroe del insti. Esto despierta de nuevo al pasajero oscuro de Dexter, quien va a por los camellos del pueblo con cierta impulsividad que muestra que sigue estando algo oxidado en el control del terreno.

No me refiero, para nada, al fingir darle una paliza a uno para que la policía no le pille, sino una sensación de que no termina de refinar su modus operandi y su meticulosidad. Menos mal que su novia no está en el pueblo, ya que Angela (Julia Jones) se encuentra en Nueva York para ir a un congreso policial y, de paso, intentar indagar en el presunto paradero de Matt.

En lo que la policía intenta elucubrar por qué está mintiendo Kurt (Clancy Brown), somos testigos de otra confirmación visual. Aquí he de reconocer que los guionistas (Veronica West firma este episodio) han sido listos y no han calcado la escena del episodio 2, sino que vemos que la muchacha le sale algo rana a su verdugo hasta tal punto que su muerte no es como se supone que debería ser. O, en otras palabras, tenía que haber sido cazada.

Reconozco que me siento algo decepcionado por lo simple y algo plano que, en apariencia, esta siendo esta subtrama. Pero también creo que aquí hay mucho potencial para que episodios siguientes desentrañen exactamente cómo es el proceso mental de nuestro antagonista.

Hola, Dexter

Por último tenemos el tema de la tapadera de Dexter y el augurio de que las cosas se van a poner feas en este sentido. Por un lado, un Harrison colocadísimo dice a Audz que el verdadero nombre de su padre no es Jim. Por otro, tenemos el regreso de Angel Batista (David Zayas), que es ponente en el congreso al que acude Angela.

Una conversación posterior, en el que la jefa de Iron Lake habla sobre el caso de los desaparecidos, saca a colación al Trinity Killer y cómo fue Debra la que resolvió el caso por su tenacidad. La pena es que esté muerta, como su hermano... y su hijo, Harrison.

Así que el final del episodio consiste en nuestra policía sumando dos y dos e imprimiendo el obituario de Dexter Morgan. ¿Qué pasará a continuación? Pues tendremos que esperar una semana, pero seguro que la confrontación de la verdad no será bonita. Claro, una cosa es admitir haber tenido una vida anterior y otra cosa es descubrir a qué se dedicaba en Miami.