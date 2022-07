Dura menos de 3 horas y la tienes en Netflix: esta serie de animación nos muestra el lado más sobrenatural de Manila guiados por una detective paranormal

Si buscáis algo diferente a los animes japoneses o las series de animación americanas,

'Trese' nos presenta una investigación sobrenatural ambientada en las calles de Manila, con un vistazo al folclore filipino que a menudo no llega al público internacional pero que ahora tenemos disponible en Netflix.

El otro lado de la ciudad

'Trese' nació como un cómic guionizado por Budjette Tan e ilustrado por Kajo Baldisimo, quienes en cierta medida querían crear su propio John Constantine para contar una historia de fantasía urbana con toques detectivescos. El resultado fue Alexandra Trese, quien debe continuar el legado familiar mientras mantiene la paz entre humanos y los seres sobrenaturales que habitan la ciudad.

Esta serie de fantasía urbana se ambienta en Manila, donde los diferentes clanes de la comunidad sobrenatural de la ciudad tienen sus propias disputas y riñas. Por si fuera poco, a esta inestable situación se le une un asesinato que puede enviar a paseo la paz entre las facciones mágicas y humanas.

En muchos sentidos, 'Trese' es un drama policíaco de manual, con una investigadora que desengrana un caso diferente cada capítulo, aunque poco a poco vamos descubriendo que todos los personajes y las investigaciones están ligadas dentro de un arco mucho mayor de lo que originalmente parecía.

Aunque no conozcamos los cómics originales, no es para nada necesario haberlos leído antes de ver la serie, ya que 'Trese' se encarga de darnos la suficiente información con dosis muy bien medidas para que no nos perdamos quién es quién. Poco a poco y según avanza la serie, vamos averiguando más sobre la familia Trese, sus pasadas alianzas con los grandes clanes, y cómo la situación ha llegado hasta el punto en el que todo está esperando a explotar.

A pesar de que en muchos casos 'Trese' cae en los clichés y tropes del género, también consigue desmarcarse muy bien de otras historias de fantasía urbana (y más todavía de otras series de detectives paranormales) sobre todo gracias a su ambientación.

La serie cuenta con un equipo creativo principalmente filipino y se nota , con Jay Oliva, Tim Divar, David Hartman y Mel Zwyer turnándose en la dirección de los capítulos, y los autores del cómic ejerciendo como showrunners. 'Trese' no solo está doblada en inglés y filipino, si no que nos introduce al rico folclore y mitología del país de una manera muy orgánica.

Todo está muy cuidado, desde los acentos, idiomas y pequeños detalles en la vida habitual de la ciudad. Así que para salir de la fantasía anglosajona que solemos ver, 'Trese' nos ofrece un nuevo aspecto del género lleno de oportunidades por explorar. Además, al contar con una protagonista femenina, también consigue subvertir algunos de los tropos más gastados con este tipo de personajes.

Por si hace falta avisar, 'Trese' es una serie de animación para adultos, con un estilo similar a 'Castlevania', salvando las diferencias y la calidad de animación. Nos muestra el lado más crudo de las investigaciones de Alexandra, con combates brutales y escenas bastante gores y explícitas.

La pega que hay que echarle a la animación es que en algunas ocasiones se queda muy limitada y con un regustillo a los dibujos animados de "sábado por la mañana". Y aún así, los momentos con mágica y las escenas de acción sí que consiguen brillar cuando deben hacerlo, y sobre todo muchos de los fondos son espectaculares.

La primera temporada de 'Trese' consta de solo 6 episodios y resulta una introducción perfecta al lado sobrenatural de Manila.