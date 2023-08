'El Elegido': la ambiciosa nueva serie de Netflix convierte el 'American Jesus' de Mark Millar en un descafeinado remedo mesiánico de 'Stranger Things'

Los cómics de Mark Millar han dejado cierta huella en la cultura popular de la última década con adaptaciones de ‘Kick-Ass’ y ‘Kingsman’ en la gran pantalla, pero su tono desprejuiciado y ligero da paso a un proyecto más grave en la serie ‘El Elegido’, nueva producción original de Netflix que se acaba de estrenar en la plataforma. Se trata de una adaptación de acción real de la novela gráfica ‘American Jesus’, que cuenta la historia de un niño mexicano que descubre que tiene los mismos poderes que Jesucristo y que debe cumplir con su destino.

‘El Elegido’ sería la primera fase de la trilogía de novelas gráficas creada por el escritor junto al artista Peter Gross. Los seis episodios siguen el crecimiento de Jodie, un niño de doce años que vive en la ciudad mexicana de Santa Rosalía, en Baja California Sur, y que, tras un accidente en el que sobrevive de forma inaudita, se da cuenta de que puede convertir el agua en vino, hacer caminar a los inválidos y, tal vez, hasta resucitar a los muertos. Esto le llevará a enfrentarse a los líderes evangélicos que quieren que use sus habilidades para salvar a la humanidad.

La novedad es que a esos problemas se le suman las angustias típicas de adolescente, como impresionar a la chica que le gusta y lidiar con los matones del instituto, además de no tener demasiado clara su identidad de su padre y cuál es realmente su destino. El primer episodio realmente consigue que la historia capte nuestro interés, la dirección de Everardo Gout es bastante diferente a lo que solemos encontrarnos en Netflix, con una buena puesta en escena en exteriores, uso de grandes angulares y hasta una relación de aspecto cuadrada inusual en este tipo de series.

El síndrome de jugar sobre seguro

Sin embargo, su talento está aquí desaprovechado, y tampoco es un problema de los actores. El protagonista es el joven actor Bobby Luhnow, que da la réplica a estrellas reconocidas como Carlos Bardem, Tenoch Huerta o Alfonso Dosal, y más o menos mantiene sobre sus hombros el peso de toda la experiencia del personaje, que asimilamos de forma introspectiva, a través de sueños, una percepción de la realidad alterada constante que nos va dando pistas del mayor problema de la serie. La mayoría de visiones, premoniciones y pistas se nos son presentadas sin tensión.

Una vez vemos su primer sueño, hemos visto los demás. Nada de lo que siente se percibe como una gran amenaza o tiene una continuidad enigmática que de un desarrollo sólido, son signos sucesivos que se presentan siempre con los mismos recursos, creando una sensación redundante que se contagia al resto de situaciones de la serie. Durante sus dos primeros capítulos se presentan todas las piezas realmente importantes para su desarrollo, y aunque pasen cosas importantes y el clima se vaya enrareciendo, no hay nada que no esperemos.

‘El elegido’ no propone giros, subtramas inesperadas, o grandes apuestas de tensión, tiene el síndrome de la cobardía de tantas series actuales que deciden enrocarse en su nudo y silbar para pretender como si estuviera pasando algo, como si tuvieran miedo a que los eventos conviertan el status quo en algo más difícil de rodar, en algo que pueda hacer explotar el presupuesto. Hay un intento de narrar un Nuevo Testamento moderno, pero ninguno de sus puntos clave genera suspense, desaprovecha sus posibilidades de ser inquietante o excitante.

La huella de Stephen King es alargada

Lo peor es que tenemos todos los ingredientes para hacer una serie épica, con puntos en común con los cómics Vértigo de los 90 que seguro que influenciaron a Millar en la obra original, y todo acaba moviéndose hacia el modelo de confort de Netflix, una serie fantástica juvenil ambientada en los 90, con su plantilla ‘Stranger Things’ de chicos con poderes asaltados por los bullies de la clase, su triángulo amoroso etc etc... Ni siquiera la ambientación mexicana, el idioma y la gran selección de canciones apartan la sensación de Déjà vu.

Hay algún easter egg que indica hacia dónde lleva el final, la gran revelación que no coge de sorpresa a nadie y que, a poco que se conozca la trilogía de Millar, ya no es tal. La plantilla del chico milagroso que realmente esconde algo oscuro está más que cubierta en películas como ‘Ruega por nosotros’ (2021), y es común el coqueteo en clásicos de cine satánico como ‘La maldición de Damien’ (1978), incluso la serie del mismo, pero aquí no tiene un punch efectivo y deja con la sensación de idea alargada más de la cuenta.

‘El elegido’ es otra oportunidad perdida de Netflix que podría llegar a ser un mal menor su la serie tuviera continuidad en una nueva temporada que se adentre en los tomos subsiguientes, algo improbable con la ausencia de promoción que ha tenido este lanzamiento. Si para algo sirve es para destacar cuando hacen las cosas bien, pues los parecidos con ‘Misa de medianoche’ son evidentes, y en aquella se las arreglaban para resolver el tema de los milagros y el poder de convencer de falsos líderes en la mitad de episodios, pasando a una conclusión que en esta se percibe como un trámite.

