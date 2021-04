'Ruega por nosotros': una digna producción de horror católico con más acento en el fenómeno de las fake news que los buenos sustos

A Sam Raimi se le pueden achacar muchas cosas como productor de terror, algunas veces sus películas dan en el clavo, como ‘Infierno bajo el agua’ (Crawl, 2019), y a veces no, como ‘La maldición’ (The Grudge, 2020), pero siempre va por libre, proponiendo historias autocontenidas que pueden funcionar ajenas a modas, con una dedicación al terror militante y sin fisuras, y ahora vuelve a hacerlo con ‘Ruega por nosotros’ (The Unholy, 2020).

Esta vez sí que pone un ojo en el cine de terror religioso que viene marcando el paso en Hollywood los últimos años, con todas las producciones del universo Warren y James Wan, aunque ya lo hizo él antes en la reivindicable 'The Possession' (2012), pero le da un pequeño toque más adulto, con un desarrollo más paciente de sus personajes y tratando de explorar las implicaciones de su planteamiento de milagros diabólicos que adaptan el best seller 'Shrine**' (1983) de James Herbert.

Herbert uno de los escritores mejor valorados de la gran explosión del bolsilibro de terror tras el éxito de Stephen King, ya había sido adaptado en unas cuantas ocasiones, con bastante fortuna en todas ellas. ‘El superviviente’ (The Survivor, 1981) es una rareza australiana muy reivindicable, ‘Fieras radiactivas’ (Deadly Eyes, 1982) una buena película de ratas asesinas y ‘Hechizados’ (The Haunted, 1995) una sobresaliente historia de fantasmas que precede el terror gótico de ‘La maldición de Bly Manor’ (The Haunting of Bly Manor, 2020).

Falsos profetas y fake news

‘Ruega por nosotros’ trata sobre una joven con discapacidad auditiva que, tras una supuesta visión de la Virgen María, inexplicablemente empieza a ser capaz de oír, hablar y curar a los enfermos. Mientras se corre la voz, un periodista visita la pequeña ciudad de Nueva Inglaterra para investigar y comienzan a suceder sucesos aterradores y muertes extrañas, por lo que los curas comienzan a cuestionarse si estos fenómenos son obra divina o tienen detrás algo mucho más siniestro, con lo empieza un festival de cruces ardiendo, estatuas de la virgen llorando sangre y actuando como 'La monja' del universo Warren.

Puede que la serie ‘Supernatural’ (2005-2020) tuviera constancia de la novela de Herbert, pero ya en su episodio ‘Faith’ se seguía una historia muy similar, aunque este debut de Evan Spiliotopoulos da vueltas sobre el fenómeno de las apariciones marianas y santuarios a partir de visiones milagrosas como Fátima, Lourdes o El Palmar, para introducir un relato de terror sobrenatural arquetípico en el que pesa más las ideas de la verdad y la fe que las escenas de miedo, algo mecánicas y sin demasiada voluntad de ir más allá del susto tontorrón y con volumen.

Pero a cambio hay una historia más reposada y con cierta voluntad de contar algo, aunque sea casi un vehículo para el actor Jeffrey Dean Morgan, haciendo aquí de periodista sin escrúpulos enfrentado a lo sobrenatural con matices del Miguel Ferrer de ‘The Night Flyer’ (1997) o Bradley Cooper en ‘El vagón de la muerte’ (Midnight Meat Train, 2008), pero explorando el ángulo de la redención de un hombre sin escrúpulos que refleja la sociedad de la información actual.

Y es que ‘Ruega por nosotros’ construye su historia alrededor de imágenes sagradas e iconos católicos, que en principio pueden recordar a ‘Stigmata’ (1999) o ‘El exorcismo de Emily Rose’ (2005), por su mirada sobre los hechos milagrosos alrededor de una joven cualquiera, pero tan solo son los instrumentos sobre los que la amenaza principal alimenta su poder, manifestaciones milagrosas adulteradas como metáfora irreverente del engaño como vía para el poder y la publicidad de política e instituciones.

Terror clásico sin complicaciones

La cita bíblica de Mateo 7:15-20 “Cuídense de los falsos profetas. Vienen a ustedes disfrazados de ovejas, pero por dentro son lobos feroces. Por sus frutos los conocerán” de aplica sobre la idea de la verdad, los virales, los influencers, los medios de comunicación en la era de twitter y, en definitiva, sobre las fake news como forma de ganar poder, llevando su idea a la religión, cómo esta se retroalimenta con el estado en EE.UU. y por supuesto como advertencia frente a un nuevo caso de populismo** por las vías de Steve Bannon.

Una pena que la película no se atreva a ir más allá, y al final deje un sabor de boca de producto estándar de estudio con su esquema de terror de maldiciones clásico sin demasiadas sorpresas, en sintonía con ‘En la oscuridad’ (Darkness Falls, 2003), con una aparición bastante similar, pero al menos con guiños a terror clásico como ese prólogo ‘La máscara del demonio’ (1960) y pecados oscuros de parroquia rural como el pueblo de ‘La niebla’ (The Fog, 1980), o el terror de cura en el confesionario de ‘El exorcista III’ (The Exorcist III, 1990).

‘Ruega por nosotros’ podría ser mejor con algunos ajustes sencillos y más mimo en el terror, y deja poso de oportunidad perdida, pero se agradece que busque cierta coherencia argumental, haya un guion sólido y se preocupe por detalles como sus actores, con un convenientemente repulsivo Cary Elwes, y un sublime William Sadler. Terror de multisala que no trata de avanzar en el género y, aunque se conforme con poco, ofrece ciertas garantías, atmósfera inquietante y una buena colección de efigies católicas con ecos góticos espeluznantes.