'Elegidos para la gloria': la serie de Disney+ es un solvente drama sobre la carrera espacial

El ritmo de estrenos de Disney+ solamente puede calificarse de decepcionante, sobre todo si tenemos en cuenta que su gran objetivo es desbancar a Netflix y convertirse en el servicio de streaming número 1 en todo el mundo. Eso sí, por ahora no le está yendo nada mal en número de clientes y seguro que recibe un gran empujón con la llegada de la temporada 2 de ‘The Mandalorian’ este mismo mes y de ‘Bruja Escarlata y Visión’ antes de que 2020 llegue a su fin.

Sin embargo, antes que esas dos llega ‘Elegidos para la gloria’, adaptación televisiva del libro de Tom Wolfe que Philip Kaufman ya convirtió en película en 1983. Ahora es National Geographic la que se ha atrevido a meterle mano de nuevo para dar forma a un solvente drama adulto sobre la carrera espacial, una serie que se agradece sobremanera ver en el catálogo de Disney+ desde este viernes 9 de octubre , donde la abrumadora mayoría de su contenido está orientado a los más pequeños de la casa.

Luces y sombras en los personajes

La historia de ‘Elegidos para la gloria’ gira alrededor del Programa Mercury, el primer programa espacial de Estados Unidos con el que la NASA quería dar un golpe encima de la mesa tras ver que la Unión Soviética se había adelantado en la carrera espacial gracias al éxito del Sputnik 1. Sin embargo, en los dos primeros episodios eso es algo que queda relegado a un segundo plano para centrarse en los siete pilotos llamados a tener un papel clave dentro del mismo.

He de confesar que tengo bastante olvidada la película de Kaufman, pero es en el primer episodio en el que más me venía a la cabeza que algo similar ya se había hecho, girando todo entonces alrededor de la elección de esos siete pilotos. No es que estemos ante una presentación especialmente memorable, pero el primer episodio ofrece un repaso más que correcto a la personalidad de ellos y hay ya un par que empiezan a destacar, en concreto los personajes interpretados por Patrick J. Adams y Jake McDornan.

Esa sensación se acrecienta en el segundo episodio, provocando que del resto de pilotos el único que destaque algo sobre el resto sea el que tiene el rostro de Colin O’Donoghue, ya que el resto dan la sensación de ser perfectamente intercambiables sin que la serie -que no la historia real- fuera a sufrir con su pérdida. Siempre habrá tiempo de darles más fondo a medida que pasen los episodios, pero que cierta monotonía haga acto de presencia tan pronto y encima afecte a sus protagonistas no es buena señal.

Corrección sin brillo

Sí es verdad que la serie parece buscar un enfoque mas global, de ahí que también tenga tiempo para prestar atención a las mujeres de alguno de los protagonistas, consiguiendo así dotar de un enfoque más variado a un relato que podía haber sido excesivamente masculino sin luego entrar a diferenciar demasiado a sus personajes. Este detalle se agradece y espero que no sea un espejismo en la serie.

Por otro lado, la serie cuenta con una puesta en escena austera, resaltando la importancia de la historia real que cuenta pero sin hacer concesiones innecesarias. Aquí la nostalgia de esa idea de que tiempos pasados fueron mejores tiene una presencia insignificante, como también la tiene el componente heroico de sus personajes. Habría sido muy fácil hacer una oda a los mismos sin entrar en más detalles, pero ahí ‘Elegidos para la gloria’ tiene tiempo de incidir algo en los claroscuros de sus protagonistas.

Por lo demás, la factura técnica de la serie encaja con la sobriedad que caracteriza a lo que he podido ver hasta ahora, resultando más llamativo por el hecho de ver algo así en Disney+ que por tener unas virtudes que la permitan sobresalir por sí misma. Vamos, que es una propuesta muy correcta en la que nada llega a desentonar, pero tampoco esperéis ninguna escena especialmente memorable.

En resumidas cuentas

‘Elegidos para la gloria’ es un tipo de serie que le viene fenomenal a Disney+. Además, ofrece un acercamiento sobrio a una historia importante dentro de la carrera espacial y no hay que destaque de forma especialmente negativa. El problema es que tampoco lo hace en la otra dirección y actualmente vivimos una etapa con tal avalancha de series que hace falta algo más que una propuesta correcta para enganchar al espectador.