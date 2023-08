Esta película de terror se acaba de estrenar y tiene mucho potencial para asustarte, pero su estupendo planteamiento desemboca en un final algo insípido

Es difícil asustar a un público que se las sabe todas. En los años 30, Tod Browning podía hacerte saltar de tu butaca con la mera presencia de Bela Lugosi. En los 80, Wes Craven conseguía que la gente temblara de miedo con el primer Freddy Krueger de 'Pesadilla en Elm Street'. Pero en 2023, en un mundo de meta-parodias, sobredosis de contenido, canales de YouTube que analizan los tópicos y en el que hasta cualquier chaval de Arizona, con su móvil y TikTok, puede demostrar que no es tan difícil replicar ciertos leitmotivs del cine de género, es mucho más complicado lograr impactar a una audiencia capaz de deconstruir un argumento antes incluso de que la película empiece.

Voy a hacer una pared entre tu vida y la mía

A 'No tengas miedo' ('Cobweb') hay que agradecerle que sea capaz de construir sobre un molde que otros simplemente se habrían conformado con rellenar: una figura misteriosa, unos padres misteriosos, un poquito de trauma aquí y allá, un final sorpresa y adiós muy buenas. Sin embargo, la película dirigida por Samuel Bodin, que ya demostró que era capaz de lo mejor (y lo peor) en la 'Marianne' de Netflix, da pasos en la buena dirección edificando eficientemente una intriga inteligente e interesante antes de trastabillar de manera inevitable en un tosco tercer acto.

Lejos de querer hacer presentaciones largas e innecesarias, 'No tengas miedo' pisa el acelerador y pone quinta marcha desde el primer momento. La trama está montada en el minuto cinco, y el misterio va en aumento desde entonces sin respiro, creando el retrato psicológico de un niño encerrado en una vida asfixiante (tanto en el ámbito familiar como en el escolar) que solo encuentra salida en la supuesta fantasía de su habitación, en la que alguien le llama desde el otro lado de la pared.

Bodin no teme en dar más y más capas a la película, sin temer caer en la caricatura: mejor ir con todo y fracasar que entrar con timidez y tener un éxito moderado. Los dos primeros actos, si bien no son aterradores per se, sí que logran transmitir la sensación de aprisionamiento y falta de respiración de Peter, un niño protagonista siempre a medio camino entre el amor y el rechazo de sus padres, entre el miedo y el cariño. La tetera sentimental no puede evitar entrar en ebullición... y es ahí donde la cinta no sabe estar a la altura.

Luce la oscuridad

Ese despendole estilizado, rayano en el divertimento sádico, traspasa esa línea que bordea durante todo el metraje justo cuando más lo necesita: la gran revelación juega con la oscuridad (dependiendo del cine, demasiada oscuridad, de esa que impide contemplar los matices) y explota todos los tópicos posibles del género hasta producir apatía en el espectador. Todo lo construido hasta ese momento se pierde convirtiendo la reflexión sobre el trauma infantil en un capítulo de 'Pesadillas'. No, no es un halago.

Para ello, 'No tengas miedo' tira de personajes de usar y tirar, como cuando en las secuelas de 'Viernes 13' aparecían monitores de campamento para ser ensartados por las buenas artes de Jason. Es una solución bastante burda para tratar de multiplicar por dos la violencia física que hasta ese momento había sido prácticamente unilateral. No funciona ni como venganza ni como baño de sangre, quedándose a medias y variando el género de la película (de una fantasía terrorífica a prácticamente un slasher demoniaco) de una forma insatisfactoria.

Por suerte, este viaje merece la pena gracias al retrato social de un niño tan protegido como marginado que solo quiere que se le escuche: es devastador y se nota que en su escritura hay verdad, alma y dolor. El guion de Chris Thomas Devlin, que envió en 2018 sin que nadie se lo hubiera pedido y acabó formando parte de la famosa "lista negra" de mejores libretos no producidos, estructura de una manera soberbia miedos, traumas y la angustia de esa resignación a la tristeza en la que se encuentra en los primeros compases de la cinta y que se deja sentir a flor de piel.

Halloween a cuarenta grados

Gran parte del éxito o el fracaso de las películas depende del contexto en el que se estrena: vacaciones infantiles, estrenos de blockbusters antes o después, fiestas nacionales... En el caso de 'No tengas miedo', por algún motivo, se ha decidido lanzar en pleno verano tanto en Estados Unidos como en España, supongo que con la esperanza de tenerla lista para los servicios de streaming en octubre: al fin y al cabo, es una película que respira Halloween por los cuatro costados. A lo largo de la cinta podremos ver calabazas, disfraces, "truco o trato" y el resto de tópicos que el cine nos ha inculcado durante años que pertenecen al 31 de octubre, lo que añadiría a dar más miedo si al salir del cine no nos esperara una ola de calor. Es un estreno, desde luego, extraño, como si se lanzara directamente a morir.

Y merece más que eso. Puede no ser la mejor película de terror del año, pero toma riesgos y desvíos que otras no se atreverían, te acompaña por una montaña rusa de emociones sobrenaturales y, aunque en su final cae en una solución eficaz pero autocomplaciente, sigue siendo un viaje muy estimulante. Rápido, directo, y, a su manera, sorprendente, no tanto por su planteamiento como por las aristas que se encuentra por el camino.

'No tengas miedo' critica un tipo de amor parental tóxico y excesivo y las negligencias del sistema escolar yanqui como telón de fondo de un metraje repleto de tristeza y desesperación, en el que Peter se niega a abrirse y poder confiar en alguien hasta tal punto que se deja llevar por una simple voz de apoyo al otro lado de la puerta. Porque puede que de miedo, sí, pero al final todos necesitamos, simplemente, alguien que nos escuche.

