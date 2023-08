‘No tengas miedo (Cobweb)’ es la sorpresa de terror del año: un cruce entre 'Coraline' y 'Barbarian' en forma de pesadilla infantil perversa

Hace unos cuatro años Netflix estrenaba la que puede ser la serie de terror sobrenatural más espeluznante de la última década. ‘Marianne’ fue una rareza que recogía todas las tendencias actuales del cine de terror recientes y las recomponía en una historia gótica bastante arquetípica de brujas castigadas y maldiciones milenarias. Ahora su creador, Samuel Bodin, hace su debut en el cine con ‘No tengas miedo’, la que es probablemente la sorpresa de terror tapada del año, y se estrena el viernes 25.

El director recurre a una historia tremendamente sencilla para actualizar los cuentos de hadas oscuros con el mismo aura siniestra de ‘Coraline’ (2009), en donde se replican padres que crean desconfianza, pasillos, puertas en miniatura y motivos arácnidos con una puesta en escena estilizada y tenebrista que capta a la perfección el poder de las pesadillas infantiles. Estamos ante una muestra de puro cine de Halloween que fue estrenado con muy mala fortuna en pleno verano por Lionsgate, aunque permanecerá latente como un buen clásico para ver en la noche de difuntos.

Los padres terribles

El argumento sigue a Peter, un niño de ocho años con mucha imaginación, que vive atormentado por unos misteriosos golpes que parecen provenir del interior de la pared de su dormitorio, aunque sus padres le insisten en que es cosa de su cabeza, pero esto solo le lleva a pensar que sus padres podrían estar escondiendo un terrible secreto. Esto hace que en gran parte de su metraje, ‘No tengas miedo’ sea algo así como un thriller doméstico en el que los padres no son lo que parecen.

Lizzy Caplan y Antony Starr están tremendos replicando la energía macabra de películas como ‘Parents’ (1989) y otros clásicos en los que los niños sospechan una conspiración doméstica, en una tradición que va desde ‘Invasores de Marte’ (1954) a episodios de ‘Pesadillas’ como ‘Terror en la biblioteca’ (1995). Aunque la película deja detalles de un entorno represivo y viejuno, la descripción de los progenitores no cae en el retrato clásico de fanáticos religiosos como Margaret White de ‘Carrie’, pero definitivamente tiene bastante en común con obras de Stephen King.

En la tradición de cuentos para adultos como ‘¿Quién mató a tía Roo?’ (1972) o ‘El sótano del miedo’ (1991), la película de Bodin juega bien sus cartas de thriller suburbano grotesco, planteando un juego de suspense clásico que va dejando cada vez más espacio para todos los trucos del relato gótico arquetípico al que no tiene miedo a parecerse: crujidos nocturnos, voces en la oscuridad, relojes incesantes, telarañas, golpes en el otro lado de la pared, nanas desasosegantes...

Cine de terror del que ya no se hace

‘No tengas miedo’ es tan anticuada y pausada que parece una película de otra época, quizá porque recupera cierta lírica perdida del cine francés de terror que prefiere estilo sobre fondo y los excesos formales propios de Fulci o Argento a una trama cuyos giros no necesitan la sorpresa que muchos verán venir de lejos, lo que la hace una producción que no es para todo el mundo. Su punto de vista subjetivo toma una lógica infantil en la que lo que ocurre sufre una óptica distorsionada, incluso ingenua y torpe, en la que lo importante es la atmósfera o los pelos de punta y nunca la coherencia.

Hay una ambigüedad omnipresente que hace reconsiderar que todo lo que vemos pueda o no ser lo que parece y hay detalles ambivalentes durante todo el metraje, pequeñas pistas como ese miedo atávico a las arañas que puede tener dos significados al final de la proyección y una conclusión casi anticlimática que decide plantar el miedo futuro antes que dejar resuelto un clímax más o menos típico de una forma deliberadamente inextricable, que deja espacio para una reevaluación completa de todo lo ocurrido durante 90 minutos.

Durante un buen rato ‘No tengas miedo’ es un ejercicio más o menos contenido de misterio con base perversa, pero en su último tramo se desata una locura a caballo entre el cine de Guillermo del Toro y lo que podrían presentarnos unos Alexandre Bustillo y Julien Maury sin miedo a romper ciertas barreras. Hay muchos detalles que recuerdan a ‘La noche de Halloween’ (1978) —el nombre del pueblo incluido— y otros a películas sobrenaturales recientes, como esa escena de pesadilla que sí podría formar parte de la citada ‘Marianne’ y resulta de lo más escalofriante del año.

¿La 'Barbarian' de este año?

‘No tengas miedo’ juega en la liga de un cine de terror idóneo para que los más jóvenes se inicien en el género, pero su tramo final rompe esta ilusión al utilizar una violencia digna de ‘Truco y trato’ (2007), e incluso imaginería propia del cada vez más citado por el cine, Junji Ito. Camina en una línea difícil por no ser lo suficientemente dramática y seria, al estilo ‘Háblame’, como para gustar a los que creen que todo el cine de terror es A24 y puede que demasiado fantasiosa e imaginativa para los adolescentes que buscan un slasher como ‘Scream 6’.

El largometraje de Bodin tiene la difícil misión ser tomada en serio por quienes exigen que cada nueva película sea un cambio de timón del género, sin embargo, como ‘Nosotros’ —con la que tiene algunas cosas en común—, encajaría como un guante en un mundo en el que los episodios de ‘Tales from the Darkside’ no fueran una rareza y coexiste en un terreno común a cierta película juvenil de Nickelodeon prohibida por la cadena en Halloween del año 2000, tras las quejas de los padres por ser demasiado terrorífica (no lo consultes hasta no verla, por posibles parecidos en la trama).

Muchos argumentarán que ‘No tengas miedo’ es como una versión kid friendly de ‘Barbarian’ de este año, y en cierta forma no están desencaminados por su variación de “géneros”, pero tiene más que ver con fábulas tradicionales, aunque esté libre de moralinas y turras alegóricas de drogas, duelos y traumas, salvo quizá la recomendable idea subyacente sea no fiarte ni de tus padres. De una forma u otra, es una de las películas de terror más directas, disfrutables y tétricas de un año al que le sobran medallas impuestas apresuradamente y le faltan obras atemporales y sin más aspiraciones que crear un buen relato de miedo otoñal en menos de 90 minutos.

En Espinof | Las 31 mejores películas de terror de la década (2010-2019)