'Forgotten': un sorprendente thriller que reafirma el gran nivel del cine surcoreano

Hoy se estrena en Netflix una de las películas asiáticas más esperadas de la plataforma este año: 'Forgotten', un thriller psicológico y promete grandes dosis de tensión y misterio. El cine asiático ha crecido de manera exponencial durante los últimos años, más rápidamente de lo que se esperaba, por lo que su mercado se ha abierto a Occidente de manera mucho más clara y ahora ya podemos disfrutar de su cine casi con total libertad (sobre todo gracias a las plataformas digitales).

Pero hoy quiero hacer ahínco en la calidad del cine realizado en Corea del Sur. En estos últimos años se ha puesto por delante de muchos otros países del continente, como Japón, sin apenas darnos tiempo a asimilarlo. 'Forgotten' es uno de los ejemplos más recientes del porqué de esa evolución y del porqué muchos estamos encantados con este tipo de cine.

Centrándonos totalmente en la película, podemos decir que una vez más vemos varios elementos que pueden hacer que el espectador se quede pegado a la pantalla, yendo de un guión de lo más fino y equilibrado en su misterio a un nivel artístico y técnico que está fuera de toda duda.

Si algo hace falta hoy en día son dosis de originalidad que nos permitan adquirir interés por la trama de cualquier película, pues estamos en una época donde los remakes y las secuelas han llegado a niveles insufribles y se necesita un soplo de aire fresco con urgencia. Corea del Sur es este aire fresco.

La película se centra en la vida de un chico que intenta descubrir la verdad tras el secuestro de su hermano mayor, el cual vuelve como un hombre distinto después de diecinueve días de cautiverio, de los cuáles dice no recordar nada.

Una cinta que mezcla el thriller psicológico con toques de terror atmosférico y que juega de forma excelente con las sombras y la paranoia del hermano menor durante los días de la desaparición. Jang Hang-jun, responsable del guion y la dirección, sabe como hacernos sentir la angustia de la situación en todo momento, haciendo que la desinformación que tenemos como espectador sea la misma que tiene nuestro protagonista y creando así una situación donde el interés se acrecenta a cada minuto que pasa.

Uno de los puntos más fuertes de esta película se encuentra en el dominio de las situaciones que tiene el guión, pues sabe cuándo y cómo sorprendernos. Muchos piensan que el cine coreano a veces peca de ser demasiado lento, pero en esta ocasión tenemos un ejemplo claro de que las prisas no son buenas consejeras, pues esta es una fórmula que se debe cocinarse de manera lenta y segura.

Además debemos recalcar la excelente interpretación que llevan a cabo ambos hermanos, sobre todo la del hermano mayor (Kim Mu-Yeol), pues consigue crear una inseguridad y una inquietud que no desaparece durante toda la película. ¿Qué es lo que le ha ocurrido? Esa es la pregunta que nos rondará la cabeza en todo momento, a medida que avanza la película, ya que cuanto mas nos acercamos a su final, más desorientados y sorprendidos nos encontraremos, haciéndonos tener la piel de gallina y golpeándonos con un insospechado pero tremendo desenlace.

Pero no solo en el guion podemos comprobar calidad, pues si nos centramos en los apartados más técnicos, nos daremos cuenta que tanto el apartado sonoro como el de fotografía están realmente bien construidos, siendo vital en el desarrollo de muchas de las escenas y dotando de una intensidad al conjunto que está muy por encima de la media. El dominio del ritmo y el pulso firme tras la cámara de todo el equipo hacen que 'Forgotten' no sea un simple thriller, sino un ejemplo de lo que debería ser el cine actual.

Además, uno de los rasgos más destacados del cine moderno coreano es la apuesta firme y constante por los jóvenes talentos, y en esta película se sigue confirmando con Kang Ha-Neul (el protagonista de esta historia), un actor que pese a su juventud, ya tiene una notoria trayectoria y demuestra solvencia y buen hacer frente a la cámara.

Con 'Forgotten', los amantes del mejor thriller están de enhorabuena y el país surcoreano reivindica su buen estado de forma, pues en los últimos años hemos visto muchos ejemplos de gran calibre como 'Encontré al diablo' ('I Saw The Devil'), 'New World' o 'El extraño' ('The Wailing'). Quienes busquen un buen misterio, ambientaciones inquietantes e historias con ingeniosos giros argumentales, no deben perderse esta película.

Seguramente pasará a ser una de las referencias asiáticas dentro del catálogo de este gigante que es Netflix y puede que termine siendo una de las cintas imprescindibles de este año 2018.