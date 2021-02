'Libéranos del mal': el guionista de 'The Chaser' y 'The Yellow Sea' firma un excelente thriller de acción que no da respiro

Guionista de confianza de Na Hong-jin, con quien ha trabajado en las extraordinarias 'The Chaser' y 'The Yellow Sea', el coreano Won-Chan Hong firma con 'Libéranos del mal' su segunda película y, posiblemente, llame la atención de todos los aficionados al thriller de un país que no deja de revolucionar el género.

Dos hombres frente a frente

Cinco años después de su discreto debut con 'Office', Hong ha decidido poner toda la carne en el asador y optar por la vía rápida. Y ese camino nos lleva hasta un vertiginoso vehículo de acción sin respiro donde lo importante es que nadie tenga tiempo a quitarse el sudor de la frente. Ni el espectador ni los protagonistas, excelentes Hwang Jung-min y Lee Jung-jae. Brutalmente comedido uno, salvajemente desatado el otro.

Cuando un asesino viaja a Tailandia tras un escandaloso caso de secuestro que lo vincula directamente a él, descubre que es perseguido por un hombre que busca vengar la muerte de su hermano, a quién él asesinó cuando estaba en Japón en su último encargo. Eso es lo que reza la sinopsis de la película y es lo que ofrece de la manera más honesta. Olvídate de las pretensiones artísticas o la profundidad de los personajes que el guionista y director podría dar en los guiones que firma para su colega: aquí no hay tiempo para monsergas.

Tal vez este detalle pueda verse como un arma de doble filo. Puede que el espectador más exigente necesite que los protagonistas tengan una carga personal o emocional superior y no una mera presentación de habilidades y definiciones de brocha gorda. Pero no es menos cierto que, en ocasiones, pensar de más puede estar sobrevalorado. Aquí no necesitamos más que un par de detalles sobre ambos personajes, uno más hablador que otro, para conocer cómo piensan y actúan, y sobre todo qué los mueve a hacerlo. En el caso del "héroe", cierto tipo de compasión. En el del "villano", todo lo contrario.

Hervidero

Si por algo se caracteriza el cine de acción coreano es por sus cuidadas secuencias y puesta en escena. Películas como 'La villana' o 'El hombre sin pasado', con la que guarda muchas similitudes la película de Hong, mezclaban con mayor o menor fortuna una narrativa vibrante con las piezas de acción más espectaculares. Posiblemente en ambos casos nos encontremos con un tratamiento de la acción más vistoso, pero el equilibrio de 'Libéranos del mal' es su mayor virtud.

Si en la película dirigida por Lee Jeong-beom en 2010, un éxito sin precedentes en el cine de su país, asistíamos a una versión local de películas como 'Bala blindada' o su mucho más popular remake, 'El fuego de la venganza', aquí estamos ante una historia similar pero llevada al máximo desde el primer minuto. Podríamos decir que por un lado tenemos el lado emocional de uno y las batallas campales de la otra llevando ambos aspectos al extremo.

'Libéranos del mal' es una experiencia extrema protagonizada por personajes extremos llevados al límite. Una espiral de venganza que por momentos parece la disputa de una custodia entre dos Terminators con un frenético, hiperbólico y profundamente triste thriller de acción sin tregua.

Más cercana a cierta novela corta de Jonathan Ames adaptada al cine hace no mucho que a la profundidad de las películas que ha escrito para Na Hong-jin, 'Libéranos del mal prefiere' apuntar directamente al corazón del espectador con una subtrama que anuda la garganta hasta el último segundo de película.

Nosotros ya sabemos que nada de esto puede terminar bien de ninguna manera, pero al menos nos permitimos el lujo de poder cerrar los puños y contener el aliento con un espectáculo de gran nivel que juega con ventaja frente al resto de títulos de género que puedan ir asomando sus garras durante los próximos meses: está rodada cuando el mundo era un lugar seguro. Paradójicamente, el retrato que ofrece del mismo es justo el contrario.

'Libéranos del mal' disponible a partir del 26 de febrero en alquiler en Filmin, Rakuten TV, iTunes, Google Play, Movistar+, Vodafone TV y Orange TV y a partir del 25 de mayo con la suscripción a Movistar+