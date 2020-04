'Mentiras': Atresplayer estrena una acertada adaptación de 'Liar' que nos posiciona ante un caso de violación

Laura (Ángela Cremonte), después de separarse de su pareja, accede a tener una cita con Xavier (Javier Rey). Todo parece ir bien: hay encanto, flirteo, la pareja tiene su química... al día siguiente ella se levantará con mal cuerpo, flashes borrosos de la noche y la terrible sensación de que él la violó.

Con esta premisa arranca 'Mentiras', la nueva serie de Atresmedia que estrena Atresplayer Premium con antelación a su emisión en Antena 3. Se trata de la adaptación española de la británica 'Liar', protagonizada por Joanne Froggatt e Ioan Fruggudd que se puede ver a través de HBO España.

A lo largo de seis episodios, Curro Novallas junto con el equipo de guionistas formado por Marina Velázquez, Javier San Román y Tatiana Rodriguez y Sonia Martínez acompañándole como productora ejecutiva, desengranan este caso que se convierte en un "tu palabra contra la mía" y pone en juego la reputación y las relaciones sentimentales, familiares y profesionales de ambos.

Un puzle que nos posiciona

Cuando vi, hace ya un tiempo, la primera temporda de la serie original (hace poco se pudo ver la temporada 2), me encontré fascinado por cómo planteaba la situación. Sobre todo porque se pusieron en un punto de vista bastante imparcial haciendo que dudes tanto de uno como de otro cambiando tus percepciones de un episodio a otro abarcando la complejidad del tema.

Visto el primer episodio (el que nos han facilitado a la prensa) esa sensación de que el caso es más complejo de lo que parece no está tan presente. O, por lo menos, de momento hay pocos motivos (se sugiere algún tipo de problema de Laura) para pensar que él no es culpable.

Pero, hay que reconocerlo, a eso es a lo que juega la serie: a que nos posicionemos de primeras. A juzgar por lo poco que conocemos a los protagonistas y a reconocer instantáneamente a la acusadora como la víctima y al acusado como el malvado aprovechado.

Habría que ver cómo va evolucionando la serie, pero si lo hacen bien, puede que nos encontremos con algo muy estimulante en este sentido. De momento, estamos ante un enigma por resolver que nos mete, poco a poco, en el papel de jurado.

'Mentiras' y cómo Atresmedia trata su plataforma

Por otro lado, es curioso cómo Atresmedia está estrenando más series originales en su plataforma de pago que en su cadena insignia Antena 3. Una política de preestreno que les parece funcionar bastante bien y que hace atractiva la suscripción a su servicio, convirtiéndolo en todo un campo de experimentos.

Una estrategia que también está probando, de forma diferente, Mediaset... pero en vez de usar Mitele plus (cuya gran apuesta es el fútbol que ya no hay) apostaron por distribución en Prime Video ('El pueblo', 'Caronte',...). Lo que ya no sé es cuánto tardaremos en ver 'Mentiras' en abierto con la baja inversión publicitaria que está viendo ahora mismo todo el sector de medios de comunicación.

Volviendo a la serie en sí, 'Mentiras' es un nuevo ejemplo de lo bien que están haciendo las cosas en Atresmedia Studios con sus producciones. Es, en líneas generales, un buen drama que se despoja de los tintes de misterio e intriga del subgénero para ponernos ante un puzle irresistible que queremos resolver.