Meryl Streep, Julianne Moore y una irreconocible Nicole Kidman protagonizan este demoledor y esperanzador drama existencial que tienes disponible en HBO Max

Decía Virginia Woolf: "La vida es sueño, el despertar es lo que nos mata" y eso mismo parece atormentar a las tres protagonistas de 'Las horas', adaptación del libro de Michael Cunningham y probablemente la película más redonda de Stephen Daldry ('The reader'). La tenéis disponible en HBO Max.

"Y las horas"

'Las horas' nos presenta a tres mujeres en líneas temporales separadas: en 1923, la escritora Virginia Woolf (Nicole Kidman) atraviesa una complicada etapa en la que intenta sacar adelante su libro, tras sufrir varias crisis nerviosas; en 1951, Laura (Julianne Moore) es un ama de casa que no sabe cómo salir de la depresión que inunda cada momento de su vida; y en 2001, Clarissa (Meryl Streep) es una editora que se niega a decir adiós a su querido amigo (Ed Harris), aquejado de sida.

Las historias de estos tres personajes están conectadas por el libro de 'La señora Dalloway' de Virginia Woolf, en el que de algún modo resuenan sus inquietudes.

Pocas películas representan tan bien lo que es la depresión, de forma sutil y a la vez certera, sin cargar en exceso las tintas con el drama a pesar de tratar el suicidio y otros temas espinosos, que bien podrían haber sido fuente inacabable de escenas trágicas que amenazaran con desbordar al espectador en lágrimas.

El filme no comete el error de simplificar la enfermedad y reducirla, como hacen otras historias, a "estar triste", sino que va más allá y transmite a través de miradas y gestos esa angustia existencial que siente una persona para la que el paso del tiempo ya no es vivir sino tan solo existir.

La felicidad real

No obstante, y aunque es innegable que esa carga dramática está ahí presente y contenida en todo momento, el tema central no es otro que la felicidad. No como esa promesa de futuro idílico en la que se ha convertido a día de hoy, sino como pequeños momentos de la vida en los que ni siquiera reparamos hasta tiempo después, cuando daríamos cualquier cosa por volver a ellos y recuperar lo que no supimos valorar.

Virginia, Laura y Clarissa son tres mujeres sumidas en la infelicidad a pesar de que una mirada simplista podría afirmar que "no tienen motivos para sentirse desgraciadas". El rutinario pasar de los días hace que incluso a ellas les cueste darse cuenta de que no están satisfechas con la vida que llevan.

La película, al final, nos habla de lo difícil que es encontrar el valor para elegir ser feliz, o mejor dicho, para elegir no ser infeliz. En algunos casos por condicionantes externos que pesan sobre su capacidad de decisión y en otros por las limitaciones autoimpuestas.

Además, no deja de ser sorprendente que una película de 2002 presentara una historia con un fuerte componente feminista, ya no solo por el complejo retrato de los personajes femeninos sino por cómo expone determinados temas sin juzgar las decisiones de sus personajes, como la desmitificación de la maternidad (hay muchos más, pero es difícil comentarlos sin hacer spoiler).

Para acabar de redondear el conjunto, la película cuenta con un espectacular elenco de actrices principales: Nicole Kidman, Julianne Moore y Meryl Streep llenan cada plano, logrando que el espectador se interese por comprender sus motivaciones (repito, hoy en día estamos acostumbrados a ver este tipo de personajes pero, en aquella época, cualquier mujer enfadada en pantalla tendía a tildarse de loca).

Sería criminal no mencionar otra de las grandes actuaciones del filme: Ed Harris, que cristaliza en su personaje toda esa vulnerabilidad y frustración sin caer en el victimismo. Ojo también a los secundarios, con sus breves pero interesantes apariciones: Alison Janney, Claire Danes, Toni Collette, John C. Reilly y Jeff Daniels completan este reparto de lujo.

'Las horas' es una película demoledora pero también esperanzadora, que trata dramas existenciales desde la contención y a su vez de la felicidad como algo alcanzable. Adelantada a su tiempo en muchos aspectos, su excepcional reparto pone la guinda a una de esas obras que dejan poso y que gustará a los amantes de las historias reflexivas y los personajes complejos.