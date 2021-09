'Nine Perfect Strangers' 1x06: sobredosis de revelaciones en un intenso episodio que prepara el camino hacia el final de la serie

'Nine Perfect Strangers' es una miniserie de ocho episodios y hasta ahora daba la sensación de estar mareando un poco la perdiz a la hora de dejar claro qué es exactamente lo que sucedía en ese aparentemente idílico retiro liderado por Masha (Nicole Kidman). Sí, poco a poco se desvelaba algún pequeño detalle que dejaba claro que algo más importante estaba por llegar, pero ha sido con 'El tesoro' cuando todo ha empezado a precipitarse.

Eso no quita para que el sexto episodio de 'Nine Perfect Strangers' haya mantenido ese ritmo pausado en el que se presta especial atención a las emociones de los personajes cuando se enfrentan a una situación de estrés. La gran diferencia es que en 'El tesoro' ya nos van quedando claras las motivaciones de varios de los protagonistas.

Cuidado con los spoilers del sexto episodio de la serie a partir de aquí.

La trama se complica

Hasta ahora siempre había mantenido la duda de cuál podía ser la motivación detrás de varios de los personajes para aceptar sin más que estén siendo drogados como parte de una curiosa terapia cuyo protocolo se mantenía como una incógnita de forma redundante. Y es que casi en cada capítulo parece que tenemos una breve charla entre Masha y Delilah (Tiffany Boone) para recordarnos qué realmente hay un plan ahí, pero sin entrar nunca en detalles.

No obstante, aquí ya queda claro que los métodos de Masha no siempre funcionan con esa mención a una demanda que ha provocado que su situación económica quedase tocada, pero aún más jugoso es el detalle final sobre su pasado, ¿estaba hasta ahora reprimiendo el hecho de que su hija murió atropellada? Si ya estábamos empezando a ver grietas en la aparente calma perfecta del personaje de Kidman, está claro que esto ha de tener un gran efecto en ella en lo que queda de 'Nine Perfect Strangers'. Y que Delilah poco antes comente a Yao (Manny Jacinto) que deberían fugarse antes de que todo se desmadre también apunta en esa dirección...

En paralelo a eso ha habido otros tres frentes importantes en 'El tesoro'. El más potente con diferencia ha sido el de los Marconi, provocando el colapso de Heather (Asher Keddie) por el descubrimiento de que una medicación que tomaba su hijo pudo haber motivado su suicidio. Un momento muy visceral, pero ojo, que a la hora de la verdad quizá sea mucho más importante el cambio de actitud que provoca en Napoleon (Michael Shannon), quien hasta ahora asumía la culpa por lo sucedido. ¿Quizá la mención de que Zoe (Grace Van Patten) era la clave de todo al final del anterior episodio se refiere a que su papel va a ser esencial para que esa familia no vuelva a hundirse ya sin solución posible? Veremos.

Resituando a los personajes

Por otro lado, sorprende lo directo que ha sido el episodio al desvelarnos que Masha tuvo una aventura con el marido de Carmel. Una fuente clara de conflicto pero que en 'El tesoro' se aborda de otra forma, probablemente para alimentar esa furia interna del personaje interpretado por Regina Hall de cara a una gran explosión de violencia en el tramo final de la serie. Y es que, puede que el personaje no sea memorable en sí mismo, pero Hall está muy inspirada mostrando esa fragilidad que caracteriza a Carmel, pero también dejando claro que puede ser perfectamente un lobo con piel de cordero.

Algo menos estimulante ha sido ver cómo la evidente tensión emocional entre Frances (Melissa McCarthy) y Tony (Bobby Cannavale). Curioso el detalle de hecha expresando sus pensamientos en voz alta, algo que en el caso de otros personajes podría complicar las cosas, pero la verdad es que funciona mejor ese alucinación de ella con su ex al ritmo de una canción de 'Cabaret', aunque probablemente sea por lo inusual que resulta más que por otras virtudes reales.

Por lo demás, Ben (Melvin Gregg) y Jessica (Samara Weaving) siguen desaprovechados, retomando una vez la obsesión por el físico de ella para ofrecer un instante visual poderoso pero reiterativo en lo referente al desarrollo psicológico del personaje, mientras que se refuerza la condición de reportero de Lars (Luke Evans) con esa aparición de Masha dándole un móvil sin acceso a Internet, quedando claro que ella no ha dejado nada al azar. Otra cosa es que vaya a ser capaz de controlar todo cuando la cosa estalle por completo...

Está claro que faltan todavía varios detalles por desvelar, pero 'El tesoro' ha sido el primer gran paso adelante de 'Nine Perfect Strangers' tras limitarse hasta ahora a dar pequeños movimientos.