'Pongamos que hablo de Pedro Almodóvar', un recorrido muy poco cinematográfico por los grandes éxitos de una vida de cine

Pongamos que hay que completar la parrilla. Pongamos que tenemos que hablar de alguien tan importante como hermético y poco dado a confesiones generalistas. Pongamos que tenemos algunos contactos a los que podríamos voltear un poco y relacionarlo con el personaje en cuestión. Bueno, pues más o menos eso es lo que ofrece 'Pongamos que hablo de Pedro Almodóvar', una nueva entrega de los seriales documentales de ATRESplayer.

Qué he hecho yo para merecer esto

No era fácil atravesar la vida y milagros de Pedro Almodóvar sin contar con su círculo de confianza comentando las mejores jugadas de un cineasta superdotado pero poco dado a abrirse públicamente. Así, la primera mueca de disconformidad llegará con los primeros invitados que van apareciendo por los programas: José Luis Rodríguez Zapatero, Albert Rivera, Fernando Grande-Marlaska y Manuela Carmena son demasiados rostros extra cinematográficos para un trabajo que, se supone, debe moverse entre celuloide.

Por supuesto, no estoy diciendo que el relato de estos inesperados protagonistas carezca de importancia, pero puestos a tratar (más o menos) a fondo la carrera de Pedro Almodóvar, casi prefiero que sea gente del medio. Por eso no me vale del todo el discurso de Toni Cantó, porque a pesar de ser una de las revelaciones más recodadas del cine del director no puede evitar caer en la pelea de ideales respecto al resto de personajes de la política nacional.

Pero tranquilos, el recorrido del director es tan alucinante que a pesar de ir a matacaballo la historia siempre resulta entretenida, aunque no te vayan a contar nada que no supieras ya. De hecho se resiente de paradas como las del compañero de colegio del cineasta, que en realidad ya podíamos imaginar fácilmente simplemente con ver 'La mala educación'.

No hay mucho que decir de este triple programa sobre el cineasta más internacional de nuestro cine porque en realidad es el equivalente a ver las cabeceras de la sección cultural de España de los últimos 30 años. Dolores, glorias, polémicas, manifestaciones, declaraciones, reconocimientos, batallas, relaciones maternofiliales y mujeres y algunos hombres al borde un ataque de nervios.

Esta especie de 'Equipo de investigación' de la cultura popular que ATRESplayer tiene casi como buque insignia de su programación original volverá en un par de semanas para recordar el fenómeno que Mecano supuso para el pop nacional. Habrá que esperar unos días para comprobar si estaremos ante un caso como el de su programa sobre Joaquín Sabina, donde los invitados daban más el pego, o si en cambio será mucho más almodovariano y nos encontraremos ante testimonios de los quiosqueros del barrio donde ensayaba la banda.