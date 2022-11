'Reboot: El reencuentro': una desternillante comedia del creador de 'Modern Family' en Disney+, algo cómoda en su comentario metatelevisivo

Han pasado ya dos años desde el final de 'Modern Family' y reconozco que, si bien no terminé la estupenda comedia (más por falta de tiempo que por otra cosa), tenía ganas de catar 'Reboot: El reencuentro' (Reboot), la nueva serie de Steven Levitan, su cocreador, que ha llegado esta semana a Disney+ proveniente de Hulu.

Como su propio título indica, nos encontramos con una sitcom sobre algo que es el pan nuestro de cada día en la industria del cine y la televisión: un reboot. En esta ocasión el de 'Dalo todo' (Step Right Up), una exitosa pero algo rancia comedia de los 2000 que será actualizada por Hannah Corman (Rachel Bloom) una directora "edgy" responsable de 'Coño afilado' (Cunt Saw).

El reparto es la mejor baza

Una nueva versión de la serie "más madura" que tendrá al reparto original (interpretado por Keegan-Michael Key, Johnny Knoxville, Calum Worthy y Judy Greer) y la imposición desde arriba de que venga el creador de la serie (Paul Reiser) lo que causará más de un problema con la guionista. No el único, ya que también tendremos la incorporación de Timberly (Alyah Chanelle Scott), conocida concursante del reality 'Montaña follamigo' (Fuckboy Mountain).

Así, Steven Levitan propone un cóctel bastante interesante, inteligente y, para que negarlo, innegablemente divertido. Es una comedia que entra como el agua gracias principalmente a su reparto, con unos Key y Greer que son toda una delicia. Entre que el guion juega a su favor y su talento natural, se convierten en el principal motivo para ver 'Reboot'.

Algo superficial en lo que quiere explorar

Si bien hay que reconocer que la serie es muy divertida y proporciona gags muy buenos, creo que se inclina algo de más de lo que promete hacia un estilo de comedia más clásico. Una decisión que podríamos considerar salomónica dentro de los terrenos (y subgéneros) por los que navegan en esta exploración, principalmente, del choque entre generaciones y modos de entender el humor.

Al contrario que los guionistas de 'Dalo todo', que intentan entenderse a medio camino entre la comedia física y de chistes (y algo rancio de paso) y uno más moderno, sutil y lleno de grises en sus personajes, aquí Levitan y compañía se acomodan en un humor más clásico de sitcom (bajo el prisma moderno). Conscientes o no se han posicionado en el debate que intentan plasmar.

Lo que no quiere decir que 'Reboot' no triunfe en la mayor parte de las cosas que se propone (cómo sátira es magnífica, por ejemplo). Es una comedia inteligente pero siempre da la sensación de ese no ir más allá, en no profundizar, que se critica en la serie. Quizás sea por tocar demasiados palos, por esa mezcla de ingredientes que promete más de lo que da: tenemos metatelevisión, comedia de oficina y dinámicas "clásicas".

Al final lo que uno nota viendo la serie es que el propio Levitan como showrunner no sabe exactamente hacia dónde ir con 'Reebot' o qué contar. Uno entiende, sobre todo con las comedias, que se necesita algo de tiempo hasta encontrar el punto. Sin embargo, aquí el tono lo tienen pillado desde el comienzo pero no se ponen de acuerdo de qué explorar, de qué dirección tomar con los personajes (hay algunos que se diluyen por momentos).

En definitiva, creo que 'Reboot: el reencuentro' es una comedia desternillante pero sus pocas ganas de entrar ya no en el debate sino en el comentario sobre el proceso creativo, la comedia, la situación de la televisión e industria actual que propone hace que resulte más superficial de lo que promete.