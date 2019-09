'The Good Place' regresa con todas sus grandes virtudes en la cuarta y última temporada

Todo lo bueno se acaba y uno de los siguientes ejemplos de ello será ‘The Good Place’. La que está siendo una de las mejores comedias de los últimos años mostró pequeños síntomas de flaqueza en su tercera temporada -nada grave, pero sí que dejó de ir a más y se estancó durante algunos episodios-, pero acabó remontando y dejando todo listo para una cuarta tanda de episodios que prometía elevar la serie otro nivel más. La noticia de que sería la última de la serie solamente reforzó la certeza de que sus responsables tenían que poner toda la carne en el asador.

Fue ayer cuando NBC estrenó en Estados Unidos la temporada 4 de ‘The Good Place’ que en España veremos a través de Netflix -pese a no ser un original suyo como la plataforma vende en nuestro país-. Por ahora tenemos que conformarnos con un episodio que ha servido para terminar de colocar todo en su lugar, una expresión de la que quizá se abusa pero que en esta ocasión es más certera que nunca.

A partir de aquí encontraréis spoilers de 'The Good Place' hasta el primer episodio de su cuarta temporada.

Una misión complicada

La tercera temporada concluyó con Chidi borrando su memoria para no estropear un experimento que va a marcar el futuro de nuestros protagonistas: ¿serán capaces de demostrar que su caso no fue una casualidad y que se puede mejorar lo suficiente como para merecer entrar en el Good Place real? Una serie así merece un final feliz tras el crecimiento mostrado por sus personajes desde que descubrieron lo que estaba pasando, pero quizá no se ese el desenlace que tienen en mente sus responsables.

De hecho, este primer episodio ha mostrado que las posibles ventajas que podrían tener nuestros protagonistas son en realidad un regalo envenenado. Por un lado, Simone sigue sin creer que eso está sucediendo en realidad y sus reacciones son de lo más cómico. No tengo claro cuánto va a durar esto, pero tampoco van a tener la necesidad de estirarlo mucho por el hecho de que Chidi ha pasado a ser el cuarto miembro de este particular experimento.

Puede que él haya perdido la memoria voluntariamente, pero es un factor desestabilizante para Eleanor, sobre todo por la idea de ver a Chidi y Simone interactuando, algo que necesariamente va a suceder de aquí en adelante. Por ahora hemos tenido un pequeño aperitivo con la resistencia del personaje interpretado por Kristen Bell, pero es que, como decía, el primer episodio ha estado encaminado a poner todo en su sitio para seguir creciendo a partir de ahí.

Un gran inicio

No han faltado las píldoras de humor cuando se el infiltrado de Shawn muestra sus cartas o la curiosa rivalidad entre Jason y Derek, aunque por mi parte me quedo sobre todo con el estupendo uso del montaje paralelo para mostrar los discursos motivacionales de ambos bandos. Es muy sencillo lo que se hace con el lado del infierno, pero no podía parar de reírme y seguro que no fui el único al que le sucedió.

Ahí la serie volvió a demostrar lo bien que sabe jugar tanto con su naturaleza de comedia más accesible para todos los públicos como con la necesidad de respetar su naturaleza de historia continuada. Eso supone una barrera de acceso para aquellos que simplemente quieran ver un episodio suelto y echarse unas risas, pero ‘The Good Place’ empezó a jugar en otra liga hace mucho y no tendría sentido dejar de hacerlo ahora.

Otro detalle que ha llamado la atención de este episodio es la insistencia de Janet en que todo podría venirse a poco a poco que ella se descuide. Todo apunta a una forma de adelantar un problema que está por llegar, sobre todo porque siguen confiándole más tareas y puede que todo se derrumbe cuando estén preparándose para saborear la victoria. Un experimento nulo debería seguir siendo una derrota para ellos.

Además, algo así serviría para desviarse de lo que esperamos y deseamos que suceda, algo a lo que la serie nos ha acostumbrado hasta ahora. Si de paso sirve para que la presencia de una divertidísima Maya Rudolph vaya a más, no tengo problemas con ello. No nos olvidemos también de que los responsables de la serie nos prometieron que el cameo más importante de la serie estaba por venir con el final… ¿quizá el mismísimo Dios que decide intervenir en todo este lío?

En resumidas cuentas

De todas formas, mejor no intentar adelantar acontecimientos y disfrutar con lo que ‘The Good Place’ va a ofrecernos en su última temporada. Ya estaba deseando verla y este primer episodio ha servido para reforzarlo.