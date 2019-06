'The Good Place' llegará a su fin en la temporada 4: "dadas las ideas que queríamos explorar, era lo adecuado"

Malas, bueno en realidad no tanto, noticias para los fans de una de las mejores sitcoms que están en emisión actualmente. Michael Schur, creador de 'The Good Place', ha anunciado que la próxima temporada de la serie será la ultima.

La decisión viene directamente de los responsables de la serie, que veían cómo la serie estaba destinada a tener unos cincuenta episodios, cifra a la que llegarían con la nueva tanda de episodios:

"Después de que 'The Good Place' fuese renovada por una temporada 2, el equipo de guionistas y yo empezamos a trazar, de la mejor forma que pudimos, la trayectoria de la serie. Dadas las ideas que queríamos explorar y el ritmo al que queríamos presentarlas, empecé a sentir que cuatro temporadas -poco más de 50 episodios- era la duración adecuada. A veces en el curso de las pasadas temporadas hemos tenido la tentación de ir más allá de estas cuatro temporadas, pero solo porque hacer esta serie es una alegría rara y repleta de creatividad y al final no queremos patalear en el agua solo porque esté calentita. Por eso, la próxima cuarta temporada será la última.

Estaré eternamente agradecido a NBC y Universal TV por dejarnos terminar en nuestro propio calendario. Estaré también eternamente agradecido al equipo creativo, tanto los de dentro como de fuera de la pantalla por su esfuerzo y dedicación a esta idea tan rara. Preguntamos esto muchas veces en la serie ¿qué nos debemos a cada uno? La respuesta es, para mí: Os debo a todos muchísimo.

"Estamos deseando una gran temporada final este otoño"

Como fan de 'The Good Place', creo que si bien es una pena, es una decisión bastante sabia el saber cuándo llega la hora de echar el cierre antes de que la propia serie se descontrole y alargue hasta la extenuación. Ya de por sí, por muy buena que me parezca la tercera temporada, es cierto que tuvieron un primer tramo en el que no terminaban de ir tan finos como de costumbre.

Yo espero que en esta última temporada nos encontremos con un final a la altura y con una despedida que nos tocará tanto el corazón como lo llevan haciendo durante tres años.