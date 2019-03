'The Widow': Kate Beckinsale protagoniza un intenso drama de Amazon que no explota todo el potencial de la historia

Hay que reconocer que las historias que se pueden resumir en "persona querida que podría haber sobrevivido a un terrible accidente porque tengo una intuición" son temibles. Primero porque la mera existencia de una obra así ya nos dice que algo de base tienen sus sospechas y segundo porque, por tanto, es un subgénero que precisa de mucho cuidado para no caer en el tedio y la predecibilidad.

En esta ocasión hay que agradecer que los guionistas de 'The Widow', la nueva serie de Amazon Prime Video, hayan logrado crear en ocho episodios una intrincada trama que si bien es satisfactoria, quizá toca más palos en forma de subtramas de los que debería.

Pero vayamos a lo que nos interesa. 'The Widow' es la historia de una joven mujer, Georgia (Kate Beckinsale), que llega a la República Democrática del Congo convencida de que su marido sigue vivo tres años después de un fatídico accidente de avión. ¿Su única pista? haber aparecido muy de pasada en un reportaje de televisión sobre el país.

Georgia contará con la ayuda de Emmanuel (Jacky Ido), reportero congoleño, y de Judith (Alex Kingston), antigua socia de Will (Matthew Le Nevez) para intentar indagar sobre ello en el terreno cuando descubren que uno de los que pueden saber algo es Pieter Bello (Bart Fouche), un hombre peligroso. Por si esto no fuera poco, en Holanda hay un islandés (Ólafur Darri Ólafsson) que guarda un secreto relacionado con la catástrofe aérea.

Hay que decir que el primer episodio de 'The Widow' pone demasiados elementos. De hecho sobre estas líneas está resumido el 90% de lo que en él acontece y me he dejado fuera algunas cuestiones. Harry y Jack Williams, sus guionistas, no se quedan en la historia de Georgia, sino que quiere que nos empapemos con todo un drama humano en la antigua Zaire.

Una extraña mezcla de elementos en una serie muy maratoneable

Los guionistas ya trajeron hace poco 'Liar', el fascinante puzle sobre las dos caras de una violación, sus ramificaciones y el juicio público que conlleva entre otras muchas cosas y 'The Missing', drama sobre la desesperada búsqueda de un hijo desaparecido durante las vacaciones en Francia. Y aquí vuelven a la carga haciendo su especialidad: un puzle con algo de conspiración y desaparición.

El resultado es un drama muy bien escrito pero que, a mi juicio, tiene demasiadas cosas en el plato y no sabe muy bien cómo integrarlas. El continuo salto sin aparente relación entre los personajes entre Róterdam, Kinshasha y un lugar sin determinar de la selva es buena muestra de ello. Cada trama individual resulta interesante por sí misma pero piden mucha paciencia al espectador para ver cómo encaja todo en un plano mayor.

Ni que decir tiene que la historia de Georgia puede verse a ratos eclipsada. El gran ejemplo lo tenemos en la historia de Adidja (Shalom Nyandiko), la niña soldado con la que se abre la serie cuya historia es bastante más interesante y estimulante que la trama principal... por lo menos hasta que ambos personajes (con los que la serie intenta establecer un falso paralelismo) se entrecruzan a mitad de la serie.

A nivel interpretativo, nada que objetar. Ni siquiera con Nyandiko. Pero es que me juntas en una misma serie a Charles Dance con los ya nombrados Kingston, Beckinsdale y Ólafsson y muy mal se tienen que dar las cosas para que pueda tener un motivo de queja.

A pesar de los peros que puede tener, no me esperaba verme uno detrás de otro los seis episodios que Amazon facilitó a la prensa de 'The Widow', lo que ya indica que son episodios que se disfrutan y, como suelo decir, "entran como agua" con una gran capacidad de ser maratoneada. Un intenso drama que si bien es sólido no termina de ofrecer la redondez a la que aspira.