'True Detective' (4x04): Nochebuena de almas en pena y solitarias de Ennis en lo que el misterio de la serie de HBO introduce la tierra nocturna

Nuevo episodio de 'True Detective: Noche Polar' y nuevo día nocturno en el invierno alaskeño de la serie de HBO Max. Pero no es una noche cualquiera, es Nochebuena y desde el principio pinta que Danvers y Navarro van a estar en vela en esta señalada fecha.

Por cierto, a partir de aquí spoilers de la Parte 4 de 'True Detective: Noche polar'.

Una sensación que se marca desde el comienzo, en el que vemos al personaje interpretado por Jodie Foster dándole vueltas al que parece ser el último vídeo de Annie con vida (que descubrimos el episodio pasado). Algo parece captar su atención en un día que vendrá cargado de incidentes: Connolly (Christopher Eccleston) se va a llevar definitivamente los cuerpos a Anchorage y Danvers se encuentra en plena calle y medio desnuda a Julie (Aka Niviâna).

Si por si acaso fuera corta la lista de personas a rastrear (Raymond Clark y Oliver Tagaq, entre otros), ahora se suma —gracias a un Prior al que no le pagan lo suficiente— Otis Heiss (Klaus Tange), un alemán que, sin más registro que los médicos (que presentan lesiones similares a los de la escultura helada), es básicamente un fantasma del sistema. Alguien que se vuelve más importante que nunca porque puede ser el único que les puede guiar por el sistema de cuevas donde, aparentemente, desapareció Annie.

Nochebuena en la Tierra Nocturna

Ya hemos dicho que es Nochebuena, pero ya podéis imaginar que no será la noche especial ni para nuestras protagonistas ni para bastantes de los personajes y habitantes de Ennis. Y es que el guion de Issa López nos lleva por una radiografía de almas solitarias en Alaska, con varios de los personajes viviendo la festividad en soledad: desde Rose (Fiona Shaw) hasta Danvers, pasando por Navarro (Kali Reis) y Hank (John Hawkes).

Esta soledad es casi opresiva e inevitable, algo que se convierte en algo de lo que solo pueden escapar dando vueltas a los avances del caso, por lo menos por parte de una Danvers borracha que decide estropear los planes ajenos. De hecho no dejo de pensar en que si su hijastra no hubiera ido a casa de Prior, esta no le habría estropeado la navidad a la familia del muchacho.

Pero tenemos la tragedia. Después de ver un resplandor naranja en la habitación del centro psiquiátrico, Julie escapa. Va hacia la costa, dobla con cuidado toda su ropa (¿recordáis que la ropa de los científicos estaba perfectamente doblada en medio de la nada?) y se adentra, desnuda, en la oscuridad helada. Los guardacostas nos confirman la noticia: ha sido encontrado su cadáver.

Decíamos la semana pasada que el episodio 3 se metía de lleno en lo sobrenatural. Aquí es verdad que, si bien no tanto, sí que está presente a lo largo de todo el episodio el que la explicación de todo no sea explicable, valga la redundancia, sin acogernos a lo paranormal. Y seguimos teniendo cosas extrañas, como un nuevo encuentro con el oso polar y la simbología que parece tener con el hijo de Danvers... o cómo una figura que lleva la parka de Julie se adentra en una mina abandonada.

Ahí es donde terminará el episodio, adentrándonos en la mina y viendo cómo Navarro tiene la visión de ver a su hermana flotando en el agua debajo de ella. Pero quien está en la draga no es la muchacha, es el susodicho Otis, colocado, que advierte que Raymond se ha ido a esconder a la tierra nocturna. Ahora todos estamos en esa tierra nocturna. Un lugar con en el que parece haber conectado una alterada Navarro.

Quedan dos episodios de 'Noche polar' y, si bien creo que seguimos teniendo un buen misterio, da la sensación de que estamos en ese momento en el que si no conectan todo pronto, si no conectan todos los puntos (qué tiene que ver lo de Tsalal con lo de Annie, con la mina, con lo del hijo de Danvers, etc.) de una manera más o menos plausible, puede que la serie pierda enteros. Pero para ello tendremos que esperar todavía una semana más.

