'Two Weeks to Live': Maisie Williams sale del bosque en busca de venganza con una estupenda comedia de HBO

Hay veces en las que el haber encarnado a un personaje mítico durante años tiene su consecuencias, en el sentido de que es difícil dejar de ver a Walter White cuando vemos a Bryan Cranston en la reciente 'Your Honor'. Con 'Two Weeks To Live', la comedia protagonizada por Maisie Williams que estrena hoy HBO España, pasa algo similar.

Y es que Kim tiene mucho que ver con la Arya de 'Juego de Tronos': ambas son jóvenes, han sido entrenadas para sobrevivir y ser letales, tienen una lista y una sed de venganza por el asesinato de su padre, que muere delante de sus ojos.

Pero esto no es tanto un reverso cómico de la serie de fantasía, sino que 'Two Weeks to Live' tiene más que ver con 'Hanna' y 'Killing Eve' que con otra cosa. Por lo menos comparte elementos comunes, exagerados eso sí con una buena dosis de comedia negra y de torpeza de la inadaptada protagonista.

15 años apartada del mundo, 15 días para vengarse

Escrita por Gaby Hull y dirigida por Al Campbell, esta miniserie de seis episodios coproducida entre Sky y HBO Max, cuenta la historia de la salida al "mundo real" de Kim, una joven chica que ha vivido en el bosque con su madre (Sian Clifford), quien la ha instruido en diversas técnicas de supervivencia.

Una broma sobre la llegada del fin del mundo hace que nuestra protagonista, pensando que solo tiene dos semanas para cumplir toda su lista decida ir a por el hombre que asesinó a su padre. Una vendetta algo torpe y nada planificada en la que se ven involucrados Nicky y Jay (Mawaan Rizwan y Taheen Modak), a quien la chica conoce en un pub del sur de Inglaterra.

'Two Weeks To Live' es una de esas pequeñas buenas sorpresas que siempre nos encontramos a final de año (por programación, esta vez, de HBO España) y que sirve como un entretenimiento ideal para estos días tan raros del año, en esos momentos de descanso entre comida y comida, reencuentro y reencuentro.

Y lo es gracias a que el guion trabaja muy bien el equilibrio entre la comedia y la parte más seria y de historia de venganza que se complica y los misterios que rodean a la vida de Kim y lo que su madre se ha callado. Preguntas que se plantean en estos seis episodios pero que no terminan de interesar al espectador.

Una estupenda tontería

Y esto lo digo en el buen sentido porque las peripecias de los protagonistas son bastante entretenidas de ver y la brevedad de cada episodio hace de la serie carne de cañón para el maratón. Para eso ayuda mucho el reparto, ya no Maisie Williams sino que también Sian Clifford ('Fleabag') está fenomenal y los intercambios entre madre e hija son particularmente afilados. Son el aceite necesario para que la serie no chirríe.

Es verdad que da la sensación de que, si a 'Two Weeks To Live' le quitas todo el tono cómico, la serie podría cojear bastante sobre todo a la hora de explotar la premisa. Sin embargo, el guion de Gaby Hull no nos da demasiado descanso para la reflexión con una serie ligera y que no se complica ni quiere. Todo en ella funciona como un tiro propiciando poco menos de dos horas estupendas.