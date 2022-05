Victoria Justice se mete a granjera en esta simpática comedia romántica que está arrasando en Netlix

No falta el estreno habitual en Netflix de un género que resulta especialmente rentable para la plataforma de streaming: la comedia romántica. Otra estrategia que le está funcionando bastante bien es la de recuperar ex-estrellas juveniles para este tipo de producciones. En este caso, la elegida ha sido Victoria Justice ('Victorious', 'Zoey 101') para protagonizar 'Tal para cual', la última rom-com que lleva días en el top 1 de lo más visto en Netflix.

¡Viva el vino!

Lola Álvarez (Justice) es una exitosa comercial de vinos a la que, de un día para otro, le dan la puñalada trapera robándole un proyecto. Indignada, decide dimitir y montar su propia empresa de vinos. Sabiendo que no va a ser fácil empezar de cero, Lola decide ir a por todas y conseguir a un cliente potente que le pueda abrir las puertas del negocio.

Ni corta ni perezosa, viaja a Australia para proponérselo a Hazel Vaughn, dueña de una prestigiosa marca vinícola que no parece muy dispuesta a arriesgar su imagen por una empresa principiante. Lola no piensa rendirse aunque para ello tenga que ponerse a esquilar ovejas en la granja de la familia, bajo la estricta supervisión de su (atractivo) nuevo jefe.

Con ese planteamiento, está claro que estamos ante la clásica comedia romántica donde vamos a pisar terreno conocido todo el rato: la chica entusiasta e idealista en contraposición al chico más realista y tranquilo, la dinámica inicial de "pez fuera del agua" con Lola intentando adaptarse a la vida del campo, como a base de esfuerzo y positivismo todo sale adelante...

Menos es más

Una propuesta muy clásica en ese sentido, con un desarrollo que intenta alternar la comedia y el romance sin cargar mucho las tintas ni abusar de ese tipo de escenas que terminan dando vergüenza ajena (algo bastante habitual en algunos de los títulos recientes similares de la plataforma). Aquí han apostado por la sencillez y el resultado es mucho más digerible.

El principio de la cinta es lo mejor, cuando se plantea la trama principal y los personajes con ese tono simpático y ligero, haciendo que la primera mitad de la película se haga bastante amena. Quizá el principal problema sea esa segunda mitad, donde apenas queda conflicto por resolver y se termina haciendo larga la espera de ese desenlace porque realmente no hay mucho más que contar.

La pareja principal también se queda un poco a medio gas. No es que carezcan por completo de interés pero, con ese título ('A perfect pairing' en el original), y con ese choque de personalidades al principio, dejan con las ganas de haber explotado su tensión sexual no resuelta y de desarrollado mejor el paso de la enemistad inicial a una mayor comprensión. Además, la "confesión final" es tan floja que acaba no teniendo el impacto dramático deseado.

En conclusión, 'Tal para cual' es una sencilla comedia romántica con un prometedor inicio que, aunque se va desinflando, no deja de ser un producto bastante más decente que el nivel al que nos tiene acostumbrados Netflix en este terreno. Con una Victoria Justice explotando su vis más cómica, es una buena opción si os gusta el género y queréis pasar un rato entretenido.