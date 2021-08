'Vivo': un colorido pero poco memorable musical animado de Netflix realzado por las canciones de Lin-Manuel Miranda

Hace varios años que siento un gran interés hacia cualquier cosa que haga Lin-Manuel Miranda, el genio detrás de la imprescindible 'Hamilton'. En su haber también cuenta con la obra que dio pie a la estupenda 'En un barrio de Nueva York' y consiguió una merecida nominación al Óscar por su trabajo en la excelente 'Vaiana'.

Su participación en 'Vivo', tanto escribiendo las canciones como prestando su voz al singular protagonista de la función, era el principal motivo para querer ver una película que no lo ha tenido fácil para llegar a existir. Dreamworks empezó a trabajar en ella en 2010, siendo cancelada 5 años después. Sony la recuperó a finales de 2016, estrenándose finalmente en Netflix este viernes 6 de agosto. Yo ya he tenido la oportunidad de verla y estaba deseando que me encantase, pero finalmente solo me ha gustado y con ciertos peros.

Prometía más

'Vivo' es ya la tercera película de Sony Pictures Animation que llega de forma directa a Netflix en lugar de verse primero en salas. Esta relación profesional comenzó con la sensacional 'Los Mitchell contra las máquinas', continuó son la simpática 'El dragón de los deseos' y, al menos por ahora, llega a su final con esta cinta dirigida por Kirk DeMicco, uno de los responsables de la divertida 'Los Croods. Una aventura prehistórica', probablemente la peor del lote.

¿Qué es exactamente lo que no termina de funcionar en 'Vivo'? El más importante es que acaba resultando un poquito insípida, en parte porque empieza proponiendo algo que se siente hasta cierto punto diferente, subrayándolo además al alterar el tipo de animación utilizada en algunos flashbacks. Ese arranque hacía presagiar una propuesta mucho más estimulante que la que acaba dándonos la película.

Sin embargo, el peso de la cultura cubana en la historia acaba diluyéndose en beneficio de una aventura con un ritmo más vivo pero sin la resonancia emocional necesaria para atrapar al espectador. Es como si la película no terminase de confiar en lo que proponía y en su lugar opta por un entretenimiento con un puntito más frenético y orientado al público familiar para no perder el favor de los más pequeños de la casa.

Agradable pero olvidable

Eso lleva a situaciones curiosas como que tampoco sea realmente necesario que Vivo hable cuando al mismo tiempo es el gran gancho de la función. En su lugar, la película apuesta por Gabi, una niña cuyo camino se cruza con el de Vivo por motivos que no desvelaré. Es verdad que el personaje transmite cierta frescura y que la debutante Ynairaly Simo cumple muy bien poniéndole voz, pero también que nunca termina de tener la suficiente identidad propia para elevar a la película por encima de ser un pasatiempo cumplidor pero poco memorable.

Eso también se traslada a la animación, donde 'Vivo' luce colorida y no hay nada que realmente desentone, pero ha llegado un punto en el que la perfección técnica alcanzada en este punto por Hollywood es tal que necesitamos algo más. Ahí es donde las raíces cubanas de la historia tendrían que haberse explorado más para darle un toque más único.

Por otro lado, las canciones de Miranda son uno de los puntos fuertes de la función, pero justo es reconocer que distan bastante de estar entre sus mejores trabajos. Dentro de la película funcionan para transmitir las ideas buscadas, pero no hay ninguna especialmente destacable, de esas que luego vas a escuchar una y otra vez hasta límites casi obsesivos.

En resumidas cuentas

'Vivo' ha sido una pequeña decepción, pero justo es reconocer que se trata de un pasatiempo familiar bastante digno, que además funciona mejor durante sus primeros minutos. Luego se vuelve algo más convencional y puede que las canciones sean lo mejor de la función, pero no lo suficiente como para quitar el agridulce sabor de boca que deja.