'Yellowjackets' aumenta su dosis macabra en su soberbia temporada 2: el thriller de misterio regresa a Movistar Plus+ en plena forma

Uno podría pensar, sobre todo por la experiencia que hemos tenido durante años con series "caja de misterio" que la temporada 2 de 'Yellowjackets' (que se puede ver desde este viernes en Movistar Plus+) llegaría algo desinflada. Sin embargo, y para fortuna de todos, el drama ha vuelto en plena forma. Otra cosa es que logre ser tan cautivadora o nos obsesione tanto como antes.

Y es que, ¿cómo lograr sobrevivir a las expectativas tras una sobresaliente y muy dinámica primera temporada? la serie de Showtime llegó a nuestras vidas como la nueva 'Perdidos' que ya no esperábamos, que ya dábamos por imposible. Al igual que con el drama de Abrams, Lindelof y compañía, el guion tiene que tomar ciertas decisiones en su manejo de los giros para mantenernos interesados.

Una de esas decisiones es el no incidir tanto en el misterio a cambio de darnos algo más de drama. Esto no quiere decir, para nada, que no tengamos su buena dosis y que tengamos situaciones realmente macabras retorcidas en la exploración de lo que pasó en esos fatídicos meses perdidas en la naturaleza salvaje incluyendo, pero no limitándose, a canibalismo. Tenemos, y bastante más que en la temporada 1.

Equilibrando misterio y drama

Lo que quiero decir es que Ashley Lyle y Bart Nickerson afilan mejor esos momentos, que se notan más concentrados (y podríamos decir potentes). Esto puede venir por el hecho de que la parte del pasado haya saltado dos meses en el tiempo: las jóvenes están bastante establecidas dentro de sus respectivos traumas. Por ejemplo con una embarazada Shauna no siendo capaz de despedirse de la fallecida (y congelada) Jackie.

Hay, en este sentido, una mayor intención por parte de los guionistas de elaborar y profundizar más en el trauma, en la desazón de las protagonistas tanto en el pasado como en el presente, donde vamos conociendo las incorporaciones tanto de la Lottie adulta (Simone Kessell) y su "secta" de bienestar en la que acaba recluida Nat como de Liv (Lauren Ambrose).

Lo que no termina de resolver bien esta temporada 2 es esa divergencia entre pasado y presente en cuanto al interés que despiertan sus respectivas tramas. Incluso me atrevería a decir que hay tramas (como la de Taissa) que funcionan ligeramente peor que en la temporada 1. Otras, como la de Lottie se va desinflando un poco episodio a episodio (he visto cuatro).

Si bien existe esta divergencia, también hay elementos comunes. Las tramas de presente y pasado comparten una exploración de las fracturas en la relación del equipo de fútbol femenino y cómo eso que vivieron las adolescentes se trasladan nuevamente a unas adultas que siguen sin confiar la una en la otra.

Gracias a Dios el arma no tan secreta de 'Yellowjackets' radica en un reparto magnético que levanta la serie en esos momentos donde el guion puede flojear un poco y dando la fuerza necesaria. La trama de la Shauna adulta encubriendo el asesinato de Adam es un claro ejemplo de historia que en otras propuestas más series no terminarían de funcionar bien.

Una mezcolanza con algo de altibajos

Y es que una de las grandes virtudes de la serie es que sabe perfectamente que funciona mejor cuando apuestan por no tomarse demasiado en serio. Hay hasta cierta consciencia de que se ha venido a jugar y a darnos un poco de todo en lo que siguen colocando las piezas del puzle.

Un puzle no solo formado por misterio, sino por la propia mezcolanza de tonos y subgéneros en los que navega la serie: terror sobrenatural, coming-of-age, un poco de suspense y misterio detectivesco, a veces es más luminosa, otras más oscura e incómoda... una mezcla que a veces resulta difícil por la cantidad de frentes que hay abiertos.

Sin embargo, y en definitiva, 'Yellowjackets' tiene una temporada 2 que logra sobrevivir las altas expectativas que dejó la primera entrega. A partir de ahí reconozco que si su primer año os dejó un poco a medias creo que este segundo no os convencerá. Sin embargo, si entramos en la propuesta, disfrutaremos de lo lindo con estos nuevos episodios.

