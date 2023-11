¿A quién no le va a gustar? Vuelve 'Callejeros' después de diez años sin testimonios locos en Cuatro

Las frases de 'Callejeros' se han convertido en pura cultura popular patria y con los años solo se han hecho más y más míticas. "Nos rocía con orines y productos químicos"; "¡A robar carteras! Que no hay pasta pa comer"; "La droga es la auténtica salud, el bienestar, la alegría"; "Pim, pam, toma Lacasitos"; "Te digo una cosa, dos escopetas tengo"; "No me hagan daño que estoy embarazado" y, por supuesto, "¿A quién no le va a gustar un imperio romano del siglo primero?". Ahora, el programa que siempre fue capaz de meterse donde nadie más lo hacía vuelve por sorpresa.

Falsos testimonios, buenos días

Alguna vez has visto 'Callejeros'. Seguro. Este y su versión de viajes son dos de los programas más rentabilizados por Cuatro, que los lleva repitiendo en bucle desde su finalización en 2014, al borde de los 400 episodios (a los que hay que sumar otros 205 de 'Callejeros viajeros'). No es de extrañar que Mediaset haya tomado la decisión, una década después, de volver a traerlo a la palestra y probar suerte.

Eso sí, con un equipo de reporteros absolutamente renovado y la dirección de Nacho Medina, co-creador del formato y de 'Frank de la jungla', entre otros. El formato es, aparentemente, sencillo: un reportero coge su cámara, sale a la calle y se pone a grabar, normalmente con pistas de hacia dónde ir. El resultado de grabar (y editar) la realidad, como ya nos demostró últimamente la excelsa 'How to with John Wilson', puede llevar a momentos absolutamente imposibles de guionizar.

Los documentales volverán previsiblemente en 2024 tratando de repetir los números de sus mejores temporadas, donde llegó a tener una media de más de dos millones de espectadores y un 13,1% de share, con un pico del 16,8% en 2009. No es de extrañar que, en plena crisis de audiencia, y viendo que las reposiciones han seguido funcionando, en Cuatro hayan querido intentar seguir tirando del carro. ¿Volveremos a ver a Ramón el Vanidoso? ¿Y a la chica con "pasta de dientes" en el pelo? Crucemos los dedos.

En Espinof: