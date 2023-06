Hoy en TV: el merecido fracaso de Tom Cruise cuando quiso mezclar terror y aventuras en un fallido universo cinematográfico

Cuando 'Iron man' se estrenó, sin saberlo, cambió el mundo del cine moderno para siempre. Desde que se descubrió que un universo interconectado podía triunfar, no fueron pocas productoras las que se lanzaron a intentar hacer el suyo propio de manera un tanto forzada. No solo Warner y DC, sino también otros estrepitosamente fallidos basados en Robin Hood, 'Power Rangers', 'El rey Arturo', 'X-Men: Origins' y, por supuesto, los monstruos de Universal. Cómo no podíamos hablar hoy, aprovechando su pase a las 22.00 en Cuatro, de la primera (y última) película del Dark Universe: la imposible 'La momia'.

Tom Cruise, ¿qué?

En 2017 Tom Cruise ya había conseguido que la época de saltar en el sofá de Oprah, hablar sobre la Cienciología a todas horas y bromear (que, no nos engañemos, fue eso, un chiste mal llevado) con comerse placentas quedara atrás. Ahora era el héroe que hacía las escenas de acción él mismo y que, tras un camino de redención made in Hollywood había dado de lado conscientemente a sus películas "de actor" para centrarse en el entretenimiento puro y duro.

Y con dos sagas en funcionamiento al mismo tiempo ('Misión imposible', que ahora estrena su séptima parte, y 'Jack Reacher', que cerró tras la segunda para no volver) decidió que era el momento de firmar por uno de esos universos interconectados de los que tanto se estaba hablando: el de monstruos de Universal, que tendría películas como 'La novia de Frankenstein', 'El monstruo de la Laguna Negra' o 'El jorobado de Notre Dame'.

Incluso se había fichado a todo un grupo de actores de primer nivel para llevarlo a cabo: además de Tom Cruise, Russell Crowe y Sofia Boutella, que aparecían en 'La momia', Javier Bardem sería el Monstruo de Frankenstein y Johnny Depp el Hombre Invisible. Como todos sabemos ahora mismo, nada de esto pasó porque el fracaso crítico y de público de la película de la que hablamos hoy les quitó las ganas de darle una nueva oportunidad. Sin embargo, este no fue, ni de lejos, el único problema del Dark Universe.

Susto o muerte

Para que os hagáis una idea del nivel de gasto sin escrúpulos del universo que casi no llegó a nacer, Danny Elfman fue contratado para hacer la música del logotipo de apenas 16 segundos, que podréis disfrutar justo antes de 'La momia' en un claro ejemplo de vender la piel del lobo antes de cazarlo. De hecho, este es el segundo intento de hacer un Dark Universe después de que 'Drácula: la historia jamás contada', que ya dejaba cabos sueltos y uniones que no llevaban a ningún lado, fracasara en taquilla estrepitosamente y decidieran hacer un reboot como si nada hubiese pasado.

El desastre del Dark Universe empezó ya desde su guion: Eric Heisserer, que tuvo una reunión con el resto del equipo de guionistas del universo compartido de la que salió pensando que se parecía más a una cena de Acción de Gracias donde todo el mundo se pelea con todo el mundo. En su día comentó el ambiente de esa sala: "Tenías a algunas personas diciendo: '¿Deberían nuestros monstruos ser villanos o algunos pueden ser héroes?'. Y otra persona decía: 'A ver, tranquilos, podemos construir el avión cuando consigamos que vuele'". Curiosamente, esta es la frase que mejor capta el espíritu de 'La momia'.

¿Alguna vez habéis visto un accidente de tren y no habéis podido dejar de mirar? Pues eso es 'La momia', una película que abre tramas que sabes que no llegarán a nada (todo lo que tiene que ver con el Doctor Jeckyll, por ejemplo) y que se encapsuló de manera perfecta en ese tráiler sin música que alguien subió a Internet y varias semanas después aún seguía online. Todo alrededor de la película olía mal y, efectivamente, había un motivo para ello: pese a ciertos hallazgos visuales (como el maquillaje de Boutella), los aciertos se cuentan a cuentagotas. Y el público, claro, se dio cuenta.

A darle a la Boutella

Álex Kurtzman, el director, la considera el mayor fracaso de su vida, y no es para menos: en su día se dijo que Universal había perdido 95 millones de dólares con ella y torpedeó cualquier posibilidad de continuar el universo ya anunciado y promocionado, haciendo el ridículo de por vida con una cuenta de Twitter que a día de hoy sigue abierta y solo tiene posteado un tráiler y la famosa foto de los actores photoshopeados unos junto a otros.

Según se cuenta, el rodaje estaba controlado por Tom Cruise, como suele tener costumbre de hacer, con la diferencia de que Christopher McQuarrie puede controlarle y hacer que la película sea mejor y Kurtzman acabó metido en un torbellino del que hasta hoy no ha conseguido salir. 'La momia' fue su última película como director y desde entonces solo se ha atrevido a dirigir un par de episodios de series como 'Star Trek: Discovery' y 'El hombre que cayó a la Tierra'. Imagina el golpe.

Lo bonito de 'La momia' es poder presenciar ante nuestros ojos una debacle a tiempo real, el final de un universo que apenas había empezado, la fotografía perfecta de un momento en el tiempo en el que todo el mundo creía haber encontrado la fórmula mágica del éxito, solo para encontrarse con un vacío en el que solo los más fuertes consiguieron sobrevivir. Lo dicho: hoy, a las 22.00, en Cuatro, pocas maneras mejores de pasar una noche de verano que pasando un verdadero bochorno.

En Espinof | Las 21 mejores películas de terror de 2022