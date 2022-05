'The Man Who Fell to Earth (El hombre que cayó a la Tierra)': una asombrosa serie en Movistar Plus+ que expande y pone al día la obra original

Es curioso el momento oportuno en el que salió por primera vez 'El hombre que cayó la Tierra', tanto la novela de Walter Tevis como la película de Nicolas Roeg. La reflexión/advertencia sobre los recursos del planeta llegaba en un momento de crisis energética global. Casi cincuenta años después, la secuela televisiva vuelve a plantear muchas de las reflexiones de aquella obra consciente de que, valga la redundancia, somos algo más conscientes del problema.

'The Man Who Fell To Earth (El hombre que cayó a la Tierra)', serie que podemos ver en Movistar Plus+ sustituye al Thomas Jerome Newton de David Bowie por el Faraday de Chiwetel Ejiofor, un nuevo alienígena, pupilo del primero, que aterriza en la Tierra para ver si localiza a su "adepto" y logra el invento que lo revolucione todo y salve su moribundo planeta.

El comienzo, en el que nos adentramos en una presentación/charla de este Faraday transformado en todo un gurú de la tecnología, nos hace sospechar que lo ha logrado. La serie, escrita por Alex Kurtzman y Jenny Lumet arroja cierta luz optimista en lo que lanza al hombre al medio de la nada para comenzar su imposible misión.

Visualmente asombrosa

Kurtzman, por cierto, se nota que está curtido en series de ciencia ficción (de 'Fringe' a 'Star Trek') y, como director de los cuatro primeros episodios, lo pone todo en el asador. En el apartado visual la serie es asombrosa, hermosa. Quizás no sea tan cautivadora como podríamos esperar pero en líneas generales muy sabio a la hora de que la serie entre por los ojos.

También hay que destacar el papel de Ejiofor, en cuyos primeros compases le vemos transformándose de cero aprendiendo paso a paso las nociones básicas de ser humano. Sí que es verdad que a veces peca de caricaturesco, pero hay cierta influencia whoviana en el personaje que hace que nos fascinemos por este Faraday.

Por lo general, el reparto está muy bien elegido. Esto incluye al siempre llamativo Bill Nighy como una versión envejecida del Newton de David Bowie; pero también a Naomi Harris como Justin Falls, científica retirada que se convierte un poco a regañadientes en aliada de Faraday.

Un guion ligeramente inconsistente

Si bien tanto en el aspecto visual como en el reparto hay pocos peros que destacar, es en el guion donde la serie adolece más. No sé si es más por la longitud o porque se quieren tocar demasiado palos, dificultando un poco el saber exactamente qué es lo que quieren contar, de qué quiere hablar la serie.

Sus saltos de temáticas no serían mucho problema si no fuera porque la serie peca algo de simple, incluso de naïf, en el desarrollo y la exposición de ideas. Esto también trasciende en los bailes entre géneros. Por ejemplo, su acercamiento al thriller, con esas "fuerzas oscuras del gobierno" con Jimmy Simpson, queda algo descolgado del resto.

Pero eso no impide que, en definitiva, 'The Man Who Fell to Earth' no sea encomiable. Un asombroso ejercicio de ciencia ficción que expande y actualiza la obra original sacrificando, a veces demasiado, la forma al fondo, la estética a la presentación.