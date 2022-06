Roland Garros 2022: cómo, hora y dónde ver gratis la final que enfrenta a Rafa Nadal con Casper Ruud

Este domingo 5 de junio de 2022 tendrá lugar la final masculina de Roland Garros en un partido que enfrenta Rafa Nadal contra Casper Ruud. El tenista español tiene la oportunidad de seguir ampliando su ya legendario status en el torneo de tenis francés y ganarlo por 14ª vez, mientras que el danés tendrá aquí su primera oportunidad para lograrlo. A continuación encontraréis toda la información sobre cómo, cuándo y dónde podéis ver gratis el partido definitivo de Roland Garros 2022.

El choque entre Nadal y Ruud podrá verse en España este 5 de junio a través de DMAX, un canal de la TNT que lleva ya un tiempo apostando con fuerza por el torneo de Roland Garros. Simplemente tendréis que poner vuestro televisor en ese canal si queréis disfrutar del partido sin tener que pagar ni un solo euro adicional.

Si preferís verlo de forma online en vuestro ordenador, no son muchas las alternativas que tenéis para ver DMAX de forma gratuita de esa forma. Es verdad que otras cadenas de TDT se pueden ver de forma gratuita por otros medios, pero en este caso la mejor opción sería hacerlo a través de Tivify Free, donde está incluido.

🎥 Go behind the scenes as @RafaelNadal chases title 14 at #RolandGarros 🎥 pic.twitter.com/F5wxFDsoqS