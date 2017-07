Andy Muschietti confirma que estará en la secuela de 'IT', nuevo póster y detalles de la película en la Comic Con

Puede que el hype desproporcionado de la nueva adaptación de 'IT' de Stephen King estuviera creando una ilusión en Warner que no se correspondiera con la realidad de la película. Lo cierto es que aunque el tráiler batió todos los récords de reproducciones no había confirmación de que la segunda parte de la película, centrada en los niños ya crecidos, 30 años después, se fuera a rodar.

Sin luz verde por parte de Warner y con el director asociado a otros proyectos había miedo de que el anuncio de la segunda parte se alargara y cuál sería el papel del director en ella. Afortunadamente, la Comic Con de San Diego nos a dejado una buena noticia. El propio Muschietti afirma:

Estamos haciendo las dos películas, probablemente tengamos un guión para la segunda parte en Enero. Si todo va bien, comenzaríamos la preparación en marzo. La primera parte es sólo acerca de los niños. La segunda parte es acerca de estos personajes 30 años después como adultos, con flashbacks de 1989 cuando eran niños.

Este detalle aclara que tendrá, al menos, la misma estructura que la miniserie original y que las ruedas están funcionando, con lo que confían que funcione en taquilla. Además, se ha presentado el nuevo póster que podéis ver arriba. Además, el director ha asegurado que ha pedido disculpas por adelantado al mismísimo Stephen King por los cambios que ha hecho sobre la novela.

La historia es la misma, pero hay cambios en las cosas que los niños tienen miedo. En el libro son niños en los años 50, por lo que las encarnaciones de los monstruos son principalmente de películas de la época: el hombre lobo, la momia, Frankenstein, Drácula. Yo tenía un enfoque diferente, quería sacar más miedo basado no sólo en monstruos de película sino en traumas de la niñez.

A este respecto, el director muestra también su alegría por que le hayan dejado haber hecho la pelicula con calificación "R":

En nuestra primera charla con la gente de New Line, ellos entendieron que la película debía tener la calificación R. Por supuesto ya es una locura hacer una película que trata sobre la muerte de niños. Pero si haces una película PG-13 al final no captas lo que necesitas. Por tanto somos muy afortunados de que los productores no trataran de detenernos. De hecho fue nuestra propia conciencia y moralidad la que a veces nos mostró que había algunas cosas que se encaminaban a lugar a los que no queríamos ir.

A este respecto, comenta que los mayores desafíos son los problemas por los que pasan los niños.

Cada "perdedor" se encuentra con una situación desesperada. El caso de Beverly, por supuesto, es el peor ya que se trata de un abuso sexual a un menor. Pero cada niño tiene lo suyo. Bill es como un fantasma en su propia casa: nadie le ve porque sus padres no han superado la muerte de Georgie. Ben es intimidado en el colegio. No sabemos mucho sobre la personalidad de Richie ya que es el bocazas del grupo, pero suponemos que también pasan de él en su casa y que él es el payaso del grupo porque necesita atención. Todos los padres de los actores entendieron la situación.

Además de estas novedades, el comentario que está dando más que hablar esta jornada es el de Joe Hill, hijo de Stephen King, quien vio la pelicula hace unas semanas y asegura que: