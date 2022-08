Aquella vez que Wolfgang Petersen iba a dirigir 'Batman vs Superman' protagonizada por Jude Law y Colin Farrell

La tristísima muerte de Wolfgang Petersen nos ha dejado recuerdos de sus mejores películas ('La historia interminable', 'En la línea de fuego') pero también de todas esas películas que nunca llegó a realizar por un motivo u otro. Y hay una que sobresale entre todas las demás: su propia versión de 'Batman V Superman'... quince años antes del enfrentamiento dirigido por Zack Snyder.

Más oscura que la noche

2002. Wolfgang Petersen ha dirigido hace dos años 'La tormenta perfecta' y desde entonces han pasado muchas cosas en el mundo. Principalmente, el 11-S, que cambió todo lo que conocíamos y el cine venido de los Estados Unidos. Las franquicias de Superman y Batman están muertas después de 'Superman IV: en busca de la paz' y 'Batman y Robin', y nadie parece tener mucho interés en resucitarlas porque se consideran veneno para la taquilla.

Pensad que este era otro mundo diferente al actual, y las películas de superhéroes no eran un éxito casi asegurado: 'Iron man' estaba aún a un lustro de distancia y juntar a Batman y Superman sería un movimiento arriesgado en lugar de una máquina de imprimir dinero. Andrew Kevin Walker, que venía de guionizar 'Seven', 'Asesinato en 8mm' y 'Sleepy Hollow' preparó un guion al que enseguida se unió Petersen con la idea de mostrar un conflicto entre ambos héroes, ya talluditos, basado en la ideología y tratando de reflejar la ambigüedad moral de un país aún dolido por el atentado terrorista.

En este 'Batman Vs Superman' no habría ninguna historia de orígenes: los dos héroes y su galería de villanos ya serían bien conocidos por todos y la rivalidad entre ambos no podría ser más oscura y repleta de drama. ¿Creíais que lo de Zack Snyder se pasaba de tenebroso? Eso es porque no sabéis lo que Petersen quería hacer en 2002.

Muertes, divorcios y cabreos

Poco se sabe del argumento de 'Batman Vs Superman', pero sí conocemos parte del mismo: la película empezaría con la muerte de Alfred, que se uniría a las de Robin y el comisario Gordon y a la que seguiría la de la mujer de Bruce Wayne, asesinada por el Joker. Pero antes de que Batman le deje la cara hecha pulpa, el Payaso del Crimen le echa las culpas a Superman, que ha sido padrino de la boda de Bruce, y el Señor de la Noche se acerca a Metrópolis para zurrarle la badana. Por su parte, Clark Kent está intentando sobreponerse a su divorcio de Lois Lane así que no está precisamente en su mejor momento, por mucho que acabe de empezar un romance con Lana Lang en Smallville. Vamos, más caras largas imposible.

Es un clásico tratamiento de personajes post 11-S, el vacío existencial, el duelo y la pena mueve a los personajes. Antes de poner una cámara en su sitio, Warner le puso tanto fecha de estreno, en verano de 2004, como actores protagonistas: se tanteó a Johnny Depp, James Franco o Paul Walker, pero los dos elegidos fueron Jude Law como Superman y Colin Farrell como Batman. El destino quiso que veinte años después Farrell interpretara al Pingüino en 'The Batman'. La rueda de Hollywood.

El guion entró en una fase de reescritura por Akiva Goldsman ('Una mente maravillosa', 'Batman y Robin'), que de hecho años después metió una broma en la secuencia inicial de 'Soy leyenda', pero Warner paró todo los planes en seco cuando JJ Abrams entregó un guion de la futura película de Superman: 'Superman: Flyby', un reboot del personaje que también suponía el inicio de una nueva trilogía que iba a dirigir McG y quedó en nada.

Las secuelas del enfrentamiento (que no pasó)

No es que Wolfgang Petersen luchara mucho por su película una vez Warner la canceló: se metió inmediatamente en la producción de 'Troya' (que la productora le ofreció como premio de consolación). El vacío que 'Batman vs Superman' dejó en los futuros estrenos de superhéroes causó, a largo plazo, que en lugar de tratar de mezclar franquicias dañadas se crearan primero reboots para intentar repararlas.

Así nacieron, a largo plazo, 'Superman returns' y 'Batman Begins', que hicieron que la gente se olvidara de las últimas secuelas fallidas y pudieran unirse a la tendencia superheroica sin tener que dar explicaciones. Pero, además, a corto plazo, provocó el lanzamiento de 'Catwoman', con Halle Berry, para aprovechar ese verano de 2004 que la película de Petersen había dejado libre.

Petersen solo dirigiría dos películas más antes de dejarnos ('Poseidón' y 'Cuatro contra el banco') y en cuanto al futuro de las películas de acción salidas de las viñetas, todos sabemos lo que pasó. Valga esta anécdota de una de esas películas que no veremos nunca para honrar la memoria de un director único. Descanse en paz, Wolfgang Petersen.