Cómo el uruguayo Fede Álvarez se ha convertido en una de las voces más fiables del terror en los últimos años

"Tienes una gran película aquí", decía Ridley Scott a un aliviado Fede Álvarez tras enseñarle con cautela un primer montaje de 'Alien: Romulus'. Meses más tarde, el resultado habla por sí solo y hemos sido testigos de cómo Fede ha construido una película digna heredera de la saga. Pero para el uruguayo es momento de respirar tranquilo tras superar otro gran desafío en Hollywood.

Su filmografía no es demasiado extensa. Pero exceptuando un par de cortometrajes con los que lanzó su carrera, siendo 'Panic Attack!' su puerta de entrada a la complicada industria americana, su carrera está casi exclusivamente dedicada a grandes proyectos de IPs preexistentes, que ha abordado con una confianza y una maestría que pocos directores con su recorrido exhiben.

Nacido en Montevideo, el uruguayo de 46 años ya apuntaba maneras con su primer corto. 'El cojonudo' es un relato lleno de mala baba que deja imágenes verdaderamente desagradables. Algo que normalmente habría alejado a cualquier ejecutivo de Hollywood de la idea de que este señor podría llenar las salas, pero que junto con otro trepidante cortometraje (un fin del mundo sorprendentemente convincente para estar rodado con cuatro duros) demostraba virtuosismo a la hora de crear imágenes y una clara firma.

Jugando con sagas legendarias

Esa firma se mantuvo en su entrada a Hollywood. Que un "don nadie" se encargara de algo tan querido como el remake de 'Evil Dead' era una apuesta muy arriesgada pero que salió de maravilla. Fede fue respetuoso con el legado a la par que juguetón, construyendo una auténtica macarrada que combinaba el humor negro y una ambientación muy familiar con un tono oscurísimo y un desarrollo que era toda una inyección de adrenalina.

Desde entonces se ha convertido en una de las voces más fiables del cine de género, alguien que ha pisado los mismos espacios que leyendas como Sam Raimi, Ridley Scott, David Fincher y Tobe Hooper y ha salido airoso la mayor parte del tiempo. Su proyecto más único, 'Calls', también es una adaptación que resolvió con soltura. Con 'No respires' consiguió su primer gran éxito con un trabajo original, y demostró que él puede ser su propio referente.

No todo lo que toca se convierte en oro. 'No respires 2' (no dirigida por él sino por su habitual colaborador Rodo Sayagues) convenció a algunos pero fue un fracaso en taquilla y en crítica. Como también lo fue el reboot de 'La matanza de Texas' que produjo y que no acabó cuajando. En 2018, Fede tampoco pudo levantar de entre los muertos la saga 'Millenium' en Estados Unidos con una entrega efectiva pero que, igual que la de Fincher años antes, no atrajo al público a las salas.

La divertidísima, gamberrísima, y violentísima 'Evil Dead Rise' es ejemplo de lo contrario. La franquicia que Fede ayudó a revivir se ha convertido en un hit inesperado para el estudio. El director Lee Cronin siguió la estela que había dejado Álvarez para crear una nueva entrega que pese a contar con su propia identidad se sentía espiritualmente hermana de la que le precedía.

Cada nuevo proyecto es un desafío para el uruguayo. Con 'Alien: Romulus' se enfrentaba no a una saga de culto, no a un revival nostálgico cualquiera, sino a la vuelta de una de las sagas de terror más icónicas de la historia. Tras arrasar en taquilla y dejarnos en vilo, está más que preparado para tomar el testigo y tiene el beneplácito del mismísimo Ridley Scott para seguir adelante si le apetece. "Espero que Fede tenga otra bajo la manga porque creo que a esta le va a ir muy bien. Tiene una racha de brillantez".

