'No respires 2' es la secuela perfecta: una continuación más larga, más grande y llena de cortes

'No respires' se convirtió en un éxito hace cinco años. La carrera de Fede Álvarez, tal vez el tipo más fiable del momento en el género, se mantenía inmaculada entonces y más ahora, tras su prodigiosa 'Calls', vibrante y aterradora adaptación USA de un pequeño acierto europeo. Ahora el cineasta deja la silla de director a su colega Rodo Sayagues tras unos años separados. El resultado es 'No respires 2', un thriller realmente impresionante.

La bestia anda suelta

Que una película como la de Álvarez se convirtiera casi en un fenómeno es una de esas cosas que te hace recuperar la fe en el espectador actual. La película escrita junto a Sayagues no llegó a los 10 millones de presupuesto y terminó ingresando casi 160, así que la secuela era cuestión de tiempo. De nuevo con Stephen Lang y con las mismas ganas de volarnos las expectativas, 'No respires 2' aterriza en nuestras salas como una película que es todo un martillazo en la sien. Aunque creas que lo has visto todo, no estás preparado para la insultante cantidad de ases en la manga que esconden sus responsables.

Tiempo después de la invasión de su hogar, el veterano psicópata invidente Norman Nordstrom vive tranquilo en su nuevo hogar hasta que los pecados de su pasado vuelven a su casa. Y menudos problemas. No deja de resultar gracioso que 2021, un año que ha sufrido las secuelas de una pandemia desastrosa, haya dejado un par de títulos de terror que, curiosamente, son secuelas. Y ambas pertenecen a grandes estudios. Y las dos, además, superan a las películas anteriores.

'Un lugar tranquilo 2' y esta secuela respiratoria son, con diferencia, productos mucho más estimulantes que los episodios anteriores. La última película de John Krasinski y la primera película de Rodo Sayagues amplifican el registro para ofrecer dos secuelas modélicas a todos los niveles. La de los bichos en busca de ruido es ya un pequeño clásico que luce como los de la vieja escuela, casi como un Darabont. La del otro bicho que se guía por el sonido, es un auténtico cañonazo.

Para ser una exploitation en toda regla, una que juega en la misma liga que muchos rape and revenge o torture porn, a 'No respires' le faltaba una guinda de brutalidad, pero no olvidemos que estaba destinada a las multisalas. Y en honor a la verdad, los uruguayos lo hicieron lo mejor posible. Ahora, en un año donde casi todo va (casi) directo a casa, no se han andado con rodeos y han aumentado al máximo la ración de salvajismo.

Don't Breathe 2 es el maldito Die Hard 2 de las home invasion. Para lograr semejante hazaña se olvida de las planificaciones detallistas superdotadas de Fede Álvarez para ofrecer a cambio y en exclusiva todo lo que más nos gustaba de la anterior película: un constante delirio que por momentos ofrece un presente como el futuro que Martino o Castellari imaginaron hace décadas con sus impecables series b.

Que nadie piense en entrar a encoger su corazón con la redención de un personaje deplorable en busca de perdón. El invidente de Lang ha sido, es y será siempre un ser despreciable, pero en esta ocasión tal vez haya dado con alguien aún peor. El protagonista absoluto se ve fenomenalmente acompañado de un reparto de odiosos increíble donde brilla Brendan Sexton III, ex-niño prodigio underground que se siente como en casa cuando elige títulos de culto como esta nueva epopeya invidente o la obra maestra 'Session 9'.

Ahora que nos la cogemos con papel de fumar cada media hora, que tenemos que esperar colas para censurar o agarrar antes que nadie el megáfono para dictaminar el camino a seguir, no puedo agradecer con lo suficiente una secuela como esta, una segunda parte que parece salida de las fantasías de los Golan-Globus, una secuela canónica y cannonica, más larga, más grande y llena de cortes. El pasatiempo ultraviolento de verano del año.