"Cada espectador verá lo más increíble y aterrador que pueda imaginar en todo momento". Fede Álvarez ('Calls')

Esta semana llega a Apple Tv + la sensacional ‘Calls’, última creación de Fede Álvarez y la confirmación del cineasta uruguayo como uno de los nombres más importantes del actual cine fantástico. Aprovechando la invitación de la plataforma para charlar con el director pudimos conocer un poco mejor qué hay en esta innovadora apuesta de ciencia ficción.

Maestro del género

A CONTINUACIÓN HAY LEVES SPOILERS PUNTUALES DE LA SERIE CALLS

Aunque el potencial de la serie reside en su sonido, el aspecto visual de 'Calls' es realmente impresionante. Álvarez nos explica ese peculiar y minimalista mundo visual de su nueva serie y por qué es necesario vivir la experiencia completa y no limitarse a "escuchar".

"Es absolutamente necesario ver los episodios en la televisión. Es mucho más que un simple audio, no solo porque también hay mensajes de texto y elementos similares, si no porque el uso de las interferencias y el movimiento cuentan algo que no entenderías del todo sin verlo. Por supuesto que podrías limitarte a escucharlo, pero no sería la misma experiencia. Además, los gráficos convierten la experiencia en algo completamente diferente. Esos visuales son casi como un constante test de Rorschach donde cada uno ve algo diferente. Eso hace que cada uno pueda ver una serie un poco distinta. Cada forma en la pantalla representa una parte distinta de la historia. Para que podamos entender alguno de los giros y revelaciones es necesario mirar qué sucede en la pantalla. Creo que para disfrutar al máximo de la serie es necesario escucharla, pero también mirar a la pantalla".

Fede Álvarez también hace mención a cuál es su episodio favorito a la hora de escribir ‘Calls’.

"No resulta nada sencillo quedarme con uno, pero te diría que el episodio dos, 'The Beginning', con Aaron Taylor-Johnson y Riley Keough. En ese episodio el personaje de Johnson abandona su vida, huye y empieza a conducir desde el futuro porque no puede lidiar con su nueva vida del presente. Es un episodio basado en algo que le pasó a un amigo cercano y se trata de un episodio muy personal para mí. Además, los dos protagonistas están increíbles. Y fue el primer episodio que escribí, y eso también influye mucho en mi opinión al respecto".

Sobre la pandemia, el confinamiento y preparar unas sesiones de grabación como las de ‘Calls’.

"Las llamadas se grabaron en las casas de todo el reparto. Hicimos toda la grabación durante el confinamiento, así que nos cogió a todos encerrados en nuestros hogares. Cuando teníamos una escena de exteriores salían a la terraza o al patio, y volvían dentro cuando el personaje regresaba a un interior. Hicieron grandes interpretaciones, todos se convirtieron al mismo tiempo en técnicos de audio para sí mismos, usando sus micrófonos y preparando el rodaje en sus casas. Hubo mucha libertad en el rodaje. Además muchos de ellos hicieron animación, tienen experiencia en este tipo de grabaciones. Aquí no teníamos cortes y volver a empezar y todo eso. Era más privado, no cortaba constantemente, les di libertad con sus personajes y sus líneas. Tenían carta blanca para improvisar lo que quisieran. Lo único que me interesaba de verdad era que la grabación fuera lo más clara posible, ellos tienen el talento. Obviamente una de mis grandes inspiraciones de siempre es el Orson Welles de 'La Guerra de los Mundos', quería que los actores hicieran algo real que pudiera hacernos creer que eso está pasando.

Sobre su implicación en el aspecto visual de la serie.

"Como director siempre me implico al máximo en todos los aspectos. Lo he hecho en todos mis trabajos y aquí he hecho lo mismo. Todo empezó cuando Apple dijo que quería algo simple pero potente, usar colores primarios, casi monocromáticos. Entonces pensamos en los gráficos de los primeros Macintosh como fuente de inspiración. Con el equipo gráfico tuvimos una excelente relación, hicieron un trabajo extraordinario. El único detalle con el que insistí fue en que quería que fuera como una colección de discos. Nueve álbumes, cada uno con una forma. Línea, círculo, triángulo… ir evolucionando unas formas que a su vez serían nuestras referencias. Ese fue nuestro punto de partida. No es divertido hacer las cosas si no estás implicado".

‘Calls’ es una serie que necesita la imaginación del espectador al máximo rendimiento, y es un riesgo.

"Es como cuando lees un libro y luego ves una película basada en ese libro. Sueles pensar que no es cómo te lo esperabas, y eso es porque lo que tú imaginas es siempre lo mejor. Es mejor que cualquier otra cosa. Puedes pensar que eres el tío más guapo del mundo, en nuestra cabeza siempre pensamos lo mejor. Eso es algo que te permite la serie, pensar que tú estás viendo la mejor versión posible de este show. Tenemos un episodio en el que un personaje le dice a otro que tiene una casa preciosa. Estoy seguro que ningún espectador va a imaginar la misma casa. Eso me gusta mucho en nuestra serie. Cada uno de los espectadores verá lo más increíble y aterrador que pueda imaginar en todo momento".