David Ayer también quiere estrenar su montaje de 'Escuadrón Suicida' en HBO Max: "La película que hice nunca se ha visto"

Hace unos días HBO Max soltaba la bomba de que iba a estrenar en 2021 el tan comentado montaje de 'Liga de la Justicia' de Zack Snyder. Todavía están por ver las consecuencias de un movimiento de ese calibre, pero ahora David Ayer se ha mostrado a favor de estrenar en esa plataforma su versión de 'Escuadrón suicida', película que escribió y dirigió.

Es cierto que en este caso no se produjo algo tan dramático como la salida de Snyder y su posterior sustitución por Joss Whedon en 'Liga de la justicia', pero Ayer ha comentado en varias ocasiones que la versión de 'Escuadrón suicida' que llegó a los cines no era la suya. Ahora ha vuelto a hacerlo en un tuit tan contundente como revelador:

This is a good question. My cut would be easy to complete. It would be incredibly cathartic for me. It’s exhausting getting your ass kicked for a film that got the Edward Scissorhands treatment. The film I made has never been seen. https://t.co/FkeHAlNoV0